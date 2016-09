La abogada de la madre biológica: ´Joan es un niño robado por la administración´

La disputa judicial y familiar por el pequeño Joan ha adquirido esta mañana una nueva deriva de consecuencias legales difíciles de baremar. Tras producirse una dura discusión en el 'Programa de Ana Rosa' entre los padres adoptivos y la abogada de la madre biológica. Nieves Ibáñez, la letrada de María José Abeng, en un momento en que fue interrogada por uno de los colaboradores del espacio de Telecinco afirmó que el pequeño asturiano es "un niño robado por la administración".

De esta manera explicaba que su defendida sufrió cuando tenía 14 años presiones para ceder a su bebé a la Consejería de Bienestar Social de Asturias aunque no llegó a firmar "ni ella ni su familia el consentimiento de la adopción".

Preguntada por los periodistas presentes si van a denunciar a la administración asturiana por arrebatarles al chico, como sostiene la madre biológica en la carta que publicó ayer remarcó que hay "interpuestas actuaciones legales" pero no quiso entrar en más detalles. Eso sí en todo momento insistió en la actuación negligente e injusta de la Consejería de Asturias y los servicios sociales con su clienta, cuando era sólo una adolescente de 14 años.

La conversación entre la jurista y Alberto Bordes y Noelia Estornell fue muy tensa. Ambas partes se acusaron mutuamente de mentir, sobre todo, en cuanto al periodo de acoplamiento que hubiera podido hacer la entrega del menor a su progenitora biolólogica menos traumática. En el plano positivo, Nieves Ibáñez ofreció a la pareja valenciana hacer de puente para tengan información del niño constantemente: "Tienen mi teléfono pueden llamarme y yo les daré información sobre el pequeño, que está muy bien, y que además tiene en su primo de 4 años, su mejor amigo en estos días".

La abogada además ofreció a la familia en preadopción la posibilidad de establecer un sistema para mantener "contactos" entre ambos núcleos familiares y el pequeño, con el objetivo de que una vez decida el Tribunal Supremo, sea cual sea el resultado, ninguna de las dos familias, la de adopción y la biológica pierda la relación con el menor. La letrada coincidió con sus interlocutores en que: "Son tan víctimas como mi cliente, pero el que más, el niño". El objetivo a largo plazo sería que cuando el niño crezca pueda mantener los vínculos con Oviedo y Sueca al mismo tiempo.

Por otro lado, la familia valenciana se reafirmó en que María José Abeng renunció a cuidar de su pequeño y reiteró que llegará al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo por él. Respecto a tener relación con el niño, a través de la abogada que se brindó "a enviarles fotografías y darles información todos los días", la propuesta fue acogida con cierto optimismo aunque Noelia Estornell, la madre adoptiva, reveló que en su momento propusieron "una adopción abierta a María José Abeng y ella se negó, pese a reconocer que no puede mantener al niño porque no tiene trabajo y vive con su madre, la abuela de Joan". "Le estamos muy agradecidos -señaló Noelia-, por haber dado a luz a nuestro hijo, pero no vamos a parar de luchar por Joan porque ella no está en condiciones de cuidarlo".