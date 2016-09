La madre de Diana Quer: ´He perdido en 17 días a dos hijas; mi casa está vacía´

La madre de Diana Quer vuelve hoy a primera línea de la actualidad con nuevas declaraciones a los medios tras admitir ayer de forma sorpresiva que su hija habría vuelto a casa la noche de su desaparición para cambiarse de ropa. "He perdido en diecisiete días a dos hijas. Mi casa está vacía", recoge Telecinco. "Tuve que hacer la maleta de mi hija pequeña. Ya está bien. El dolor que tengo por lo de Diana y tener que sacar la ropa de mi hija pequeña", ha manifestado cuando se cumplen 18 días sin noticias de la joven de 18 años a la que se le perdió la pista la madrugada del 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal.

La madre, Diana López, ha vuelto a Madrid para estar cerca de su hija Valeria, a la que un juez le retiró la custodia días atrás, en plena investigación por el caso de su hija mayor. "La situación es de película. Me despierto por la noche y no sé dónde estoy. Tengo días que no puedo hablar ni levantarme del sillón. No se puede explicar con palabras. Perder a un hijo y que te quiten ahora al otro".

El caso continúa bajo secreto de sumario y se mantienen abiertas todas las hipótesis. Las preguntas claves, dónde está Diana Quer y qué ha motivado su desaparición, todavía no tienen respuesta. Y ya van 18 días sin noticias de la joven madrileña. La Guardia Civil sigue con sus pesquisas, sobre las que pesa un hermetismo que impide conocer, a día de hoy, cuál es la hipótesis si es que ya destaca con fundamento alguna, por la que, en el actual escenario y con los datos de los que disponen se decantan los agentes.