La madre de Diana Quer: ´Ahora lo puedo decir, volvió a casa y se cambió de ropa´

Novedades en el caso de Diana Quer, la joven madrileña de 18 años desaparecida hace 17 días en A Pobra. La madre de la chica se mantuvo firme en un principio en que su hija no volvió a casa aquella noche porque las habitaciones estaban pegadas y, de haberlo hecho, ella se habría enterado. La descripción de las prendas que llevaba Diana fue proporcionada por la madre que habló de un pantalón corto rosa y una sudadera, y con esa descripción trabajaban los cuerpos de seguridad. No obstante, ahora se ha conocido que no fue así, que la joven sí habría vuelto a casa y se habría cambiado de ropa. La progenitora ha admitido que falta un pantalón vaquero largo y ha ido más allá: "Ahora lo puedo decir, Diana volvió a casa y se cambió de ropa", como recoge A3. Sobre lo que pasó después, nada se sabe.

El abogado ha anunciado hoy que han pedido que la madre preste declaración ante la Guardia Civil además de otras diligencias. En principio, estos trámites se realizarían en Madrid, donde se encuentra ahora la familia a la espera de que se arroje algo de luz sobre la extraña desaparición de la joven.