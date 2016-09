Sos Desaparecidos activa en Portugal y otros países europeos la alerta por el caso Diana

Las fotografías y los datos de Diana Quer ya no sólo tienen difusión nacional. La asociación SOS Desaparecidos, un colectivo que está volcado en dar a conocer los casos de personas a las que se perdió la pista, ha activado su protocolo internacional en relación con la joven de 18 años de la que no se tienen noticias desde hace dos semanas tras ser vista por última vez en A Pobra do Caramiñal, su localidad de veraneo. Para ello, la entidad ha remitido la ficha con las imágenes y la información de la estudiante madrileña a las delegaciones con las que cuenta en Portugal, Francia, Suiza y Bélgica, así como a un colectivo con el que colabora en Italia, con el objeto de que el caso tenga mayor difusión. Mientras, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil participaron ayer en un nuevo dispositivo de búsqueda de la joven en A Pobra, un rastreo en el que también estuvo operativo el helicóptero. Los rastreos y pesquisas policiales todavía no han arrojado luz en un caso rodeado de misterio.

"Han pasado ya dos semanas y no sabemos qué ha sido de Diana, no hay pistas...; ante este paso del tiempo y sin datos fehacientes sobre su ubicación hemos considerado que el caso reúne las características para activar el protocolo internacional", explica Juan Carlos Ramos, coordinador de SOS Desaparecidos en Galicia y Cataluña. El colectivo ha traducido las fichas a diferentes idiomas, como inglés, francés, portugués e italiano, y las ha remitido a sus delegaciones en Europa. "Ellos a su vez se encargan de difundir los carteles a través de internet, sus redes sociales...; creemos que esta difusión es importantísima en Portugal, dado que es país vecino, y en otros países tampoco está de más, nunca es una pérdida de tiempo", afirma Ramos, quien hace especial hincapié en que los criterios que les han llevado a darle esta expansión internacional al caso de Diana son los mismos que valorarían en el de cualquier otro desaparecido. "Algo que defendemos en la asociación, y de hecho así se lo acabamos de exponer al Ministerio del Interior, es que debe existir un trato idéntico para todos los desaparecidos", afirma.

Esta alerta internacional ha sido una iniciativa de la asociación. Al menos por el momento, según confirmaron fuentes oficiales, la Guardia Civil, encargada de la investigación de la desaparición de Diana, no ha distribuido carteles fuera de España. Los agentes prosiguen con las pesquisas de un caso especialmente complejo en el que no hay pistas consistentes que sustenten ninguna hipótesis. En los últimos días ni el padre ni la madre de la desaparecida han vuelto a comparecer ante los medios. Su hermana pequeña Valeria permanece en Madrid después de que el juzgado retirase cautelarmente la custodia a la madre a favor del padre.