La investigación apunta a que Diana Quer se habría subido al coche de un conocido

La investigación sobre la desaparición de Diana Quer en A Pobra do Caramiñal sigue adelante. La Guardia Civil, según ha revelado el programa Espejo Público de Antena 3, cree que la joven desaparecida hace 15 días en la localidad coruñesa se habría subido al vehículo de un conocido cuando volvía de noche a su casa. Así, según los últimos datos aportados, la joven no habría llegado a su casa y no se habría cambiado de ropa.

El padre de Diana Quer ha reaparecido hoy ante los medios de comunicación para recalcar que "tras 15 días, me cuesta pensar que se trate de una chiquillada". Declaraciones que ha realizado en A3 en el programa Espejo Público. Juan Carlos Quer desvela que Diana se distanció de él, pero que la relación mejoró.

Además, las fotografías y los datos de Diana Quer ya no sólo tienen difusión nacional. La asociación SOS Desaparecidos, un colectivo que está volcado en dar a conocer los casos de personas a las que se perdió la pista, ha activado su protocolo internacional en relación con la joven de 18 años de la que no se tienen noticias desde hace dos semanas tras ser vista por última vez en A Pobra do Caramiñal, su localidad de veraneo. Para ello, la entidad ha remitido la ficha con las imágenes y la información de la estudiante madrileña a las delegaciones con las que cuenta en Portugal, Francia, Suiza y Bélgica, así como a un colectivo con el que colabora en Italia, con el objeto de que el caso tenga mayor difusión.