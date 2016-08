La Guardia Civil rastrea los últimos pasos de Diana Quer y advierte que su familia ´está sufriendo´

La búsqueda de la joven Diana Quer se intensifica en la novena jornada. Además de la organización de batidas prevista para esta tarde, desde la Guardia Civil señalan que se está realizando un gran esfuerzo para dar con el paradero de la adolescente desaparecida la pasada semana. El coronel Jambrina, de la Guardia Civil, afirma que todos los "medios humanos y técnicos" y recursos "locales, regionales y nacionales" están desplegados en el operativo de búsqueda que se extiende por diferentes localidades.

Desde la Guardia Civil subrayan que desde hace varias jornadas están realizando una intensa labor de investigación porque "todas las hipótesis están abiertas". Jambrina también pidió disculpas por el "silencio informativo" del cuerpo policial, aunque sostiene que por una parte deben respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado que instruye la causa y porque aportar datos más allá de las filtraciones "podría ser contraproducente" para la labor profesional.

"Tras este caso hay una familia que está sufriendo y que cualquier noticia que se revele o le crea falsas expectativas en algún caso o al contrario les desmoraliza, y en cualquier caso es contraproducente para la investigación", ha expuesto el coronel.

Seguimiento

Desde la Guardia Civil explican que a través del mando de operaciones se siguen "puntualmente" las investigaciones. Se están "facilitando todos los medios tanto humanos como técnicos" que se precisan para el operativo de búsqueda, aseguró. En la investigación están desplegados "recursos locales, regionales y nacionales", todo lo que "se está necesitando", según ha insistido el coronel, que ha agradecido también "la colaboración de otras instituciones que están prestando apoyo en la faceta de búsqueda".

El coronel evitó "facilitar ninguna información sobre la investigación", en cuanto a las zonas de búsqueda y si hay alguna hipótesis descartada, desde la desaparición voluntaria que se baraja, hasta la retención contra su voluntad, de la que se habló en los primeros días. Además, subrayan que por el momento se están buscando "indicios" que puedan llevar a la joven, y que las tareas de rastreo no se centran en hallar un cadáver. Han señalado, por último, que todas las pistas están judicializadas, y que sobre el caso pesa el secreto de sumario.

Dispositivo

En el noveno día de la búsqueda de Diana Quer, de la que se perdió el rastro la madrugada del domingo después de acudir a las fiestas de la Virxe do Carme dos Pincheiros, en A Pobra do Caramiñal, donde veranea desde hace años con su madre y su hermana menor -su padre no acude desde que el matrimonio se separó-, participan una patrullera por la ría de Arousa, una unidad canina, un helicóptero y numerosos agentes.

Por tierra se ha peinado ya en varias ocasiones el camino que debía hacer la joven para regresar a su casa, en Cabío, así como las inmediaciones de la residencia, pero también un área más amplia que abarca el monte de A Curota.

Además, según ha ratificado el coronel, la Guardia Civil ha aceptado -que no solicitado- la participación de vecinos en batidas ciudadanas que tendrán lugar este jueves y el viernes, "bajo el control" de la Benemérita y porque "había mucho interés en participar".