La Guardia Civil cree que Diana Quer pasó por su casa la noche en la que desapareció

Tras ocho días de búsqueda desde la desaparición de la joven Diana Quer, de 18 años, en A Pobra do Caramiñal, la Guardia Civil todavía no tiene pistas suficientes como para desestimar alguna de las hipótesis que manejan desde el lunes de la pasada semana. Agentes de la Benemérita no descartan que la joven pasase por su casa la madrugada en la que se pierde su rastro, por lo que la principal hipótesis es la de una marcha voluntaria, según fuentes cercanas al caso.

La última constancia que hay sobre ella son unos mensajes de WhatsApp que envió a un amigo de Madrid alertando sobre un individuo que la seguía mientras la llamaba. Al no descartar ninguna hipótesis ante la falta de pistas, la Guardia Civil incluso valora que dichos mensajes sean una tapadera que creó la joven para fugarse.

La opción de que Diana Quer se marchase por decisión propia coge fuerza por varios aspectos. En primer lugar, por el hecho de que la Guardia Civil tiene constancia de que la joven sí pasó por su domicilio durante esa madrugada y se cambió de ropa, algo que trascendió ayer. A ello hay que sumar las fuertes discusiones que mantuvo con su madre y con su hermana el mismo domingo, que se suman a las que ocurrieron en los días previos en algunos puntos concurridos de A Pobra do Caramiñal. Incluso se han estudiado a fondo los mensajes que su hermana pequeña colgó en las redes sociales, donde manifestó haber aprendido la lección.

Desde la Guardia Civil no descartan tampoco que alguien le ayudase a escapar. Es por ello por lo que durante esta última semana han sido interrogados varios amigos cercanos de la joven, todos ellos descartados, por ahora, como posibles cómplices.

"Mantenemos la esperanza"

Sus padres, por otro lado, mantienen como única hipótesis la de la retención ilegal de su hija. Los diferentes mensajes enviados por Diana a un amigo de Madrid en la noche de su desaparición alimentan esta opción.

"Cada hora está siendo muy dura pero mantenemos la esperanza de que va a aparecer", dijo la madre de Diana, que desmintió ante los medios de comunicación que su hija llegara a casa la noche de su desaparición. "No tiene ningún fundamento que digan que ha estado en casa después de las 02.30 horas. No hacemos caso a comentarios ni a nada. No voy a entrar a comentar", dijo Diana, que aseguró que ha insistido en que no tienen noticia de su hija

Los progenitores de Diana manifestaron que su hija salió sin su DNI -apareció en el domicilio- y sin tarjetas de crédito, por lo que no valoran la opción de que su hija se haya ido de manera voluntaria.

Esta incertidumbre ha hecho que apenas se hayan podido dar pasos en la investigación, que será la que marque que se intensifique la búsqueda bajo alguna de las hipótesis o que incluso se descarte alguna de ellas.

De lo que están casi seguros en la Guardia Civil es que Diana Quer ya no está en A Pobra. Varios agentes han estado en Pozuelo de Alarcón, lugar habitual de residencia de la chica desaparecida, para intentar conseguir pruebas.

Sin embargo, en A Pobra siguen peinando la zona en busca de pistas que den un poco de luz a una investigación que está avanzando de manera más lenta de lo que inicialmente se preveía.

Declaraciones

La Guardia Civil sigue tomando declaración a los vecinos del pueblo, que siguen aportando testimonios valiosos para la investigación. También a los feriantes, ya que lograron dar con el grupo al que pertenecía el hombre que supuestamente le dijo a Diana una frase similar a la de "morena, ven aquí", aunque descartaron su implicación en la desaparición de la joven madrileña.

Así las cosas, ocho días después de que la madrileña desapareciese en A Pobra do Caramiñal, todas las hipótesis están abiertas. A la Guardia Civil le está costando dar con pruebas que decante la balanza hacia alguna de ellas, y las pistas, en su entorno, son cada vez más desconcertantes.

La investigación sigue abierta y en los próximos días se realizarán varias batidas en la zona, aunque también se intensificará la búsqueda en otros puntos del territorio nacional.