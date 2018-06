Un mal chiste

La comedia se desinfla a los treinta minutos para no recuperarse nunca. El hecho de que la película comenzara con un plano larguísimo de varios minutos de Pepón Nieto conduciendo, junto a su mujer, Natalia Roig, sin apenas mover el volante, en una avenida de las que no hay en Málaga ya predisponía a la cutrez de efectos. Lo cual no es malo si no se hace alarde de las formas y se fía todo a los diálogos y al contenido fino y mordaz, como ocurría en los mejores casos de los Monty Python. Pero esto tampoco pasa.

La situación o la sinopsis de la que inicia es el regalo de un intercambio de parejas para el mencionado Pepón Nieto, Jaime en la película, empresario de persianas, que no ha conseguido nada importante en la vida pero que es considerado un prohombre por su mujer, Eva. Ella ante la insistencia de él y pensando en revitalizar la relación, contactan por internet con un hombre y una mujer que no son exactamente como ellos esperaban, en ese orden de atractivo.

Las esperadas reacciones a tal desaguisado no se hacen esperar y en una habitación donde transcurrirá todo el resto de la trama se desatarán todo tipo de comentarios para escapar de tal situación.

El argumento que no variará hasta el final puede sostenerse en una comedieta de teatro pero no en el cine.

Hay además una intención de que algunas escenas parezcan lúgubres y se genere miedo en el espectador que tampoco se consigue; más bien, hay como un leve barniz kitsch para pintar de oscuro el sadomasoquismo.

Todo ello está apoyado en clichés manidos y con los tamaños de los órganos amatorios y el furor sexual como principales alicientes para hacer los más que esperados chistes al respecto.