"La Viagra hizo que pudiera volver a los 18"

La Viagra o"pastilla azul" es desde su nacimiento el principal tratamiento para las personas que sufren disfunción eréctil. Fue creada por Pfizer, una empresa farmacéutica americana y ahora cumple 20 años. No está financiada por el Sistema Nacional de Salud, para su adquisición en farmacias es necesaria receta médica y existen varios genéricos. Según diversos estudios, un 20% de los hombres españoles de entre 25 y 70 años tiene este problema, uno de cada cinco. Las prótesis de pene son la última opción para aquellos a los que el fármaco no les produce ningún efecto.

"Me gustaría dar a la audiencia la oportunidad de confirmar el grado de tumescencia". Con esta frase, pronunciada en 1983 por el neurofisiólogo británico Giles Brindley en el 78º Congreso Anual de la Asociación de Urólogos Americanos de Las Vegas, empezó la historia de la Viagra.

En la charla, Brindley optó por mostrar fotografías de los efectos en su propio cuerpo para demostrar su teoría de que la inyección de sustancias químicas en el pene inducía a la erección.

No contento con eso, previamente se había inyectado una de las sustancias en su hotel y durante la conferencia se bajó los pantalones hasta las rodillas para mostrar los beneficios de su teoría en su propio órgano viril, dejando atónitos a todos los que le escuchaban. Sin duda, el experto demostró que su método era efectivo y rápido, pero las inyecciones eran incómodas y dolorosas para los pacientes.

En aquellos años la industria farmacéutica empezaba a trabajar con el sildenafilo, para intentar tratar la hipertensión arterial y debido a un "error" nació lo que hoy conocemos como Viagra. Todo se debió a que especialistas de la empresa farmacéutica americana Pfizer observaron durante sus pruebas con el sildenafilo, que el aumento de las erecciones era uno de los efectos secundarios, algo que convirtieron en un efecto terapéutico. Todo ello dio como resultado en marzo de 1998 la salida del fármaco como principal remedio para tratar la disfunción eréctil.

Veinte años después, las cosas han cambiado. La Viagra o también conocida como "pastilla azul" fue uno de los grandes inventos de finales del siglo pasado, pero actualmente farmacéuticos, urólogos y otros expertos aseguran que su consumo ha bajado y ha sido superado por diversos genéricos.

En España están disponibles : la Viagra o sildenafilo (su nombre farmacéutico), el Levitra o vardenafilo, el Cialis o tadalafilo y el Espedra o avanacilo, que fue el último genérico en salir al mercado. Además,las pastillas no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud y es necesario receta previa para adquirirlas en una farmacia.

Sobre los usuarios del fármaco, según la Asociación para la Investigación en Disfunciones Sexuales en Atención Primaria (AISD-AP), el 20% de los varones españoles con edades comprendidas entre los 25 y los 70 años padecen disfunción eréctil.

Prueba de ello es J.L.L, de 70 años, al que por edad le costaba mantener una erección. "Empezar a tomar la Viagra fue como poder volver a los 18 años. Es frustrante ver como tu cuerpo se apaga y se debilita pero la pastilla me dio la vida y mi mujer lo puede corroborar", afirma entre risas.

Otros, como C.H.G, de 56 años, consumen Cialis. Padece diabetes desde hace años, una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos y a los nervios, lo que le ha provocado problemas de disfunción eréctil.

"Antes de empezar a tomar el genérico no podía tener una erección. Sentía que le fallaba a mi pareja, pero con la pastilla he mejorado", cuenta.

A pesar de que según los expertos el perfil habitual de la persona que consume Viagra o alguno de los genéricos es alguien de 60 años en adelante, hay jóvenes que también consumen estos fármacos.

H.P,, de 30 años, acudió al urólogo porque le costaba tener una erección y que fuera duradera. No tiene pareja estable. "Antes iba inseguro a la hora de mantener relaciones y por eso fallaba. Mi médico me recomendó los comprimidos que se chupan, que no sabía ni que existían, y ahora estoy más comodo, disfruto y he recuperado algo de confianza", explica.

Entre los expertos la aparición de la Viagra tuvo una acogida muy poisitiva. "Fue vital que se creara la pastilla porque estábamos desarmados contra la disfunción eréctil", asegura el director de servicio de urología del hospital vigués Álvaro Cunqueiro, Antonio Ojea. El doctor tiene más de 40 años de experiencia a sus espaldas.

Fernando Meijide, urólogo del hospital Povisa de Vigo y miembro de la directiva de la Asociación Española de Andrología, va más allá. "La Viagra fue una revolución en la esfera médica para entender lo que es la sexualidad", dice tajante.