La voz de Sergio Dalma encandila al Mar de Vigo

| Sergio Dalma volvió a demostrar ayer en el auditorio Mar de Vigo que los clásicos de la música italiana le sientan bien a su particular voz. Lo esperaba un patio de butacas lleno y no defraudó a su público, deseoso de escuchar en directo los temas de su "Via Dalma III", tercera colección de clásicos transalpinos. El mítico "Volare", que popularizó Domenico Modugno, "Será porque te amo", de Ricchi e Poveri, o "Yo no te pido la luna", popularizada en los 80 por Daniela Romo, fueron algunas de las canciones que interpretó en un concierto que el cantante catalán llevará hoy a A Coruña.