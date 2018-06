Netflix estrenará en cines "Al otro lado del viento", el filme inacabado de Orson Welles

Netflix estrenará en cines "Al otro lado del viento"("The Other Side of the Wind"), la película inacabada de Orson Welles, que quedó inconclusa en 1985 cuando el director falleció.

De este modo, 33 años después y tras muchas trabas en su producción, la cinta verá la luz gracias a la plataforma digital, que adquirió los derechos de la película el año pasado, y lo hará no solo en streaming sino también en cines.

El largometraje parecía destinado a ser lanzado únicamente en Netflix, pero el productor Frank Marshall revela ahora que Netflix está planeando su estreno en salas. Según informa Indiewire, "The Other Side of the Wind" tendrá numerosos pases en cines, aunque los detalles de este acuerdo todavía se están resolviendo.

Marshall trabajó como jefe de producción de la película durante un proceso que abarcó varios años y estuvo plagado de problemas financieros. Él mismo encabezó la campaña de financiación para completar la película. Después de que Netflix rescatase más de 1.000 carretes de negativos de una caja fuerte de París, Marshall dirigió la restauración de la cinta.