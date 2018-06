Guerra al plástico invisible

Tras anunciar la prohibición de los bastoncillos, cubiertos y pajitas para reducir el consumo de plásticos de un solo uso, la Comisión Europea planta cara también a los microplásticos, fibras invisibles que ya están presentes en nuestro organismo por el consumo de pescado que se alimentó de plástico pero también en el aire que respiramos

La batalla contra el plástico iniciada por la Comisión Europea se extenderá incluso a los microplásticos existentes actualmente en ámbitos como los detergentes y las cremas y lociones cosméticas con el objetivo de reducir su uso intencional en estos productos. La nueva estrategia europea aprobada en enero propone que todos los envases de plástico sean reciclables o reutilizables antes de 2030 y el primer paquete de medidas anunciado esta semana incluye la prohibición de productos como bastoncillos, cubiertos, y pajitas para beber que están fabricados con este material y que están pensados para un único uso.

Ayer, durante una jornada sobre la gestión del plástico y la economía circular celebrada en Barcelona, la directora general adjunta de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Joanna Drake advirtió del riesgo que entrañan también los microplásticos, los fragmentos invisibles al ojo humano que ya están presentes en el aire, el agua y los alimentos y que llegan a los pulmones de las personas.

Todavía no hay ningún estudio que vincule la aparición de nuevas patologías respiratorias con el incremento de estos microplásticos en el organismo humano, recuerda el presidente de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria (Sogapar), Pedro J. Marcos Rodríguez, que celebra no obstante la iniciativa porque "como sociedad civilizada y avanzada nos adelantamos a lo que pueda ocurrir, y eso se llama prevención".

Al respecto, recordó que "cualquier noxa mantenida en el cuerpo, en este caso en el sistema respiratorio, tarde o temprano termina provocando algún daño". Se denomina noxa a los elementos que producen daño al organismo y entre ellos se encuentran el amianto (uno de los componentes del fibrocemento) o el sílice (presente en algunos minerales) con graves efectos ya contrastados sobre la salud.

"Si algo hemos aprendido con el tabaco es que no podemos esperar a ver qué pasa dentro de unos años. No nos podemos quedar de brazos cruzados y parece razonable intentar controlarlo desde antes porque ya hay estudios in vitro que han visto que estas fibras pueden provocar más inflamación", explicó el doctor Marcos, que recordó que sí se ha demostrado el perjuicio de las fibras de microplásticos en trabajadores del sector textil y también la presencia de éstos en el aparato digestivo por los plásticos que comen los peces que luego consumimos.

Inmediatamente después de conocer la nueva propuesta de Bruselas, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) se apresuró a asegurar a través de las redes sociales que "la industria cosmética europea ha reducido más del 97% de las micropartículas plásticas de los cosméticos". Añadió asimismo que el sector sigue "trabajando con efectividad" para confirmar su compromiso con el medio ambiente y constató que participa en la Jornada de gestión de plásticos dentro de la economía circular.

La importancia de la economía circular -que tiene por objeto reducir la entrada de materias primas y la producción de desechos- también fue subrayada por Fins Eirexa que consideró que la campaña contra el plástico iniciada por la Unión Europea llega "con veinte años de retraso". "El plástico está incorporado en las cadenas tróficas y ya forma parte de nuestras vidas a un nivel casi molecular", subrayó el portavoz de la asociación ecologista, que advirtió que todavía se desconocen las consecuencias "a medio y largo plazo" que provocará el microplástico en el organismo humano.

"La guerra contra el plástico va en la buena dirección pero hay que ir al origen del problema que es la producción de objetos plásticos de un solo uso y tanto su depósito como su retorno", avisó. A este respecto, Eirexa citó las toallitas húmedas, los vasos de plástico, los mecheros, las maquinillas de afeitar y los "plásticos de uso alimentario como el film". "Todos ellos quedaron excluidos de la prohibición anunciada por Europa que entrará en vigor el año que viene y que tiene muchas lagunas", dijo. "Los que están recogidos son pero no están todos, hay mucho plástico que se quedó fuera", aseveró.

Entre las lagunas de la directiva señala que no está todavía contemplado cómo se fijarán los plazos de reducción en cada país para lograr el objetivo de reducción, lo que provocará "larguísimos plazos de aplicación". "Tampoco se dice cómo se va a hacer ni quién va a pagar los costes de ese cambio que probablemente sea la ciudadanía, en la que las empresas repercutirán esos costes", advirtió el secretario general de Adega. Al respecto, llegado el momento las empresas tendrán que deshacerse del stock y Eirexa aventuró que éste irá a los países emergentes de todo el mundo. "Y eso no resolverá el problema porque una bolsa de plástico tirada al mar en Guinea afectará del mismo modo a los bonitos y merluzas que consumimos", subrayó el ecologista.