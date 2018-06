Álvarez: "Espero que ser muller non sexa o único factor que avale a miña candidatura"

Rosario Álvarez (quinta pola esquerda, con chaqueta branca) co resto do plenario do Consello. // Faro

Rosario Álvarez (Pontevedra, 1952), catedrática de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela e dende 2010 vicepresidenta do Consello da Cultura Galega foi elixida onte polo plenario para relevar a Ramón Villares na presidencia do ente tras finalizar este o seu mandato. A súa candidatura, a única presentada para o cargo, recibira o aval de oito membros do pleno que onte votou favorablemente a súa elección, a primeira dunha muller ao fronte dunha institución que este 2018 cumpre 35 anos.

"Eu asumo a presidencia sabendo iso, que entre as características que puideron apoiar a miña candidatura fronte a outros posibles candidatos está o feito de ser muller pero como lle dicía aos membros do plenario agardo que non sexa nin o primeiro nin o único. Entendo que iso non é bo nin malo, simplemente é así e indica que cando o Consello da Cultura Galega apostou pola igualdade non o fixo coa boca pequena senón disposto a que a seguinte presidenta fose unha muller", sinalou Rosario Álvarez tras ser elixida.

A loita pola igualdade de xénero na cultura é de feito unha das liñas estratéxicas da súa proposta programática ao igual que a igualdade de oportunidades no acceso a esta a través de tres eixos: "a idade, o territorio e o hábitat".

Ao igual que no seu discurso de presentación ante o plenario, Álvarez debullou as liñas estratéxicas da súa candidatura, que definiu como "de continuidade, non continuísmo". "O meu pretende ser un traballo con novo pulo, novo esforzo, unha nova ilusión e unha nova etapa pero realmente continuando moito co que viñamos facendo ata agora polo que non hai unha ruptura nin a necesidade imperiosa de encher un valeiro que estivese provocando ningún tipo de problema", dixo ante os medios de comunicación.

A súa é unha aposta pola xestión participativa e por "explotar ao máximo" o carácter referencial do CCG para a cultura galega. "Hai que reforzar a atención a todo o ecosistema cultural galego. O Consello fixo un esforzo moi notable de camiñar cara as dúas culturas, a humanística e a científica pero non por separado senón vinculadas", engadiu. A outra prioridade nos vindeiros catro anos será reforzar a vertente dixital do CCG e a súa presencia nas redes sociais. "Se fixo un gran esforzo económico e humano pero hai unha escasa visibilidade e unha das cousas que temos que facer é mellorar o impacto disto e ver qué temos que facer para que iso que temos sexa visible", sinalou.

A presidenta electa terá que comparecer no Parlamento de Galicia nas datas que fixe esta institución e o seu nomeamento será efectuado no Consello da Xunta e publicado logo no Diario Oficial de Galicia. Trala súa incorporación oficial, o pleno do Consello da Cultura Galega elixirá os membros da comisión executiva propostos por ela.