CLUB FARO | Martí Font: "Cualquier político que quiera hacer hoy carrera tiene que ser populista"

Apenas un año después de analizar la importancia de "La España de las ciudades", el periodista Josep María Martí Font examina ahora en un nuevo libro el auge de los populismos en Europa. "La fortaleza asediada" es el título de una obra que desgranó ayer en el Club FARO y que responde a muchos de los interrogantes que plantea el sistema político actual. No obstante, no despejó todas las incógnitas ya que, resaltó, "tras la crisis no vamos a volver a la situación de la que partimos, estamos entrando en aguas desconocidas y todos los análisis están pendientes de cuál será el siguiente movimiento tectónico. ¿El caos se estabilizará? A corto plazo desde luego que no".

Tras admitir que "no existe una bola de cristal que nos permita adivinar cuál será el futuro", Martí Font sí aprovechó su vasto conocimiento político -fue corresponsal en EE UU, Alemania o Moscú- para analizar la situación actual y ayudar a "comprender qué es lo que está pasando", según remarcó la analista política Ana Luisa Bouza, encargada de la presentación.

En el libro, escrito junto a Christophe Barbier, el periodista sitúa el origen de los populismos actuales en Italia, de la mano "de un señor avispado llamado Silvio Berlusconi" aunque, recuerda, "Nerón ya era populista con su pan y circo". "Populismo es cuando se promete algo inalcanzable y se olvida del día al día", subrayó. Fue Berlusconi, explicó, quien tras comprar las televisiones locales para competir contra el monopolio que ostentaba la televisión pública introdujo un cambio en la cultura social italiana de la que surge esta nueva manera de hacer política que es el populismo.

Éstos están tanto a la izquierda (Podemos) como a la derecha (Frente Nacional de Le Pen) del espectro político y Martí Font advierte de que "cualquier político que quiera hacer carrera hoy en día tiene que ser populista". Ya se acabó el tiempo, dijo, de los grandes estrategas políticos con proyectos a medio y largo plazo como Helmut Kohl, François Mitterrand o incluso Felipe González. "Ahora hay que responder y estar presente en los medios de comunicación con el mayor impacto posible, algo que se ha multiplicado con las redes sociales. Eso es la práctica del populismo", indicó.

Fueron esos proyectos a largo plazo los que construyeron Europa, recordó el escritor, que también pronosticó su final. "Esto se acaba, ya no hay más Unión Europea. Está paralizada desde que comenzó el siglo XXI. Solo hubo cambios teatrales como aquella frase de Mario Draghi en la que dijo que se haría todo lo posible para que el euro aguantase", dijo. "De esa frase, que no es nada, vivimos hasta ahora", ironizó Martí Font que definió a Europa como "un oasis dentro del planeta" y "el único lugar en el que aún hay cola para poder entrar" por su sanidad y educación públicas y los índices de seguridad, privilegios que fuera del viejo continente sólo comparten países como Australia, Canadá o Nueva Zelanda. "Europa fue el centro del mundo pero ahora el mundo se cocina en el Pacífico, donde viven dos tercios de la humanidad, y Europa no es más que una pequeña parte del gran continente euroasiático", recalcó.

Ahora, tras la "gran recesión de 2008", prosiguió el autor catalán, "se ha roto el pacto socialdemócrata con el Estado" y la consecuencia más evidente de ello es el aumento inaudito de la brecha entre ricos y pobres y también la constatación, dijo, de que "nuestros hijos no van a vivir mejor que nosotros".

De esa ruptura surgieron los dos tipos de populismo que invaden Europa y también los EE UU de Donald Trump. El primero, el que hay en España, es un populismo "de arriba y abajo, de la gente contra la casta". En la mayoría de los países europeos el movimiento surge en horizontal "porque atribuye los problemas a la gente de fuera, es el nosotros contra ellos". Surge en Francia y Alemania, con un alto índice de emigración pero también en países escandinavos con escasa presencia de población foránea pero en los que han irrumpido con fuerza los partidos xenófobos. "Lo que han hecho es mover enormemente el espectro político hacia la derecha", afirmó.

El populismo, explicó, "tiene como objetivo acabar con el sistema y alcanzar el poder" pero, añadió, por ahora los que han ostentado el poder no han cambiado el régimen. "Ocurre con Syriza, en Grecia", citó. Sí ganó el Brexit en Gran Bretaña, admitió, aunque Martí Font no está seguro de que finalmente sea viable la ruptura con Europa que implica "porque se plantea un objetivo que no se creen ni sus promotores". Esa misma ruptura, recordó, es la que también amenaza ahora desde Italia.