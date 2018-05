Aumentan los agresores que reconocen casos de maltrato para rebajar su pena

En los casos de violencia de género los expertos alertan "del preocupante porcentaje de la entrega voluntaria del autor" (un 40 por ciento). Esta cifra es superior a las registradas en las sentencias de años anteriores, según el análisis del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que estudió un total de 38 sentencias de crímenes por violencia de género, 10 por muertes por violencia machista y 5 asesinatos de menores a manos de sus progenitores durante el año 2016.

El Observatorio alerta de que el aumento de agresores que reconocen su autoría en casos de violencia de género responde a un claro interés para que se les aplique el beneficio penal de atenuante previsto en el Código Penal, para rebajar su pena.

En términos globales, el estudio revela que tres de cada cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2016 no habían denunciado. Los expertos indican que en la mayoría de los casos de feminicidio donde no constan denuncias previas "había malos tratos no denunciados que fueron ocultados". Aunque los expertos constatan que el número de denuncias ha aumentado con respeto al año anterior, la cifra se sitúa en el 26 por ciento del total.

Edad de las víctimas

También ha aumentado la edad de las mujeres víctimas mortales. La edad media de las fallecidas es de 40 años (en 2015 era de 32 años). Durante el periodo analizado, ninguna de las víctimas es menor de edad; la más joven tenía 20 años.

Entre los datos de este informe se incluye, por primera vez, el análisis de nueve sentencias de homicidio a una mujer en manos de un hombre, sin tener ninguna relación de afectividad o parentesco.

Los expertos señalan que en "los supuestos de feminicidio no íntimo, consiguientes a agresiones sexuales, crímenes durante el ejercicio de la prostitución y homicidios ocurridos en situaciones de robo con violencia" el Pacto de Estado contra la violencia de género debe aplicar la agravante de género en los casos que resulten probados los motivos machistas.