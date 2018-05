Expertos y pacientes piden activar un cribado de hepatitis C

Expertos y pacientes han pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a las comunidades autónomas que faciliten la puesta en marcha de una estrategia de cribado de la hepatitis C entre la población para lograr la erradicación de la infección en 2021.

Es una petición de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) en el marco de la Día Mundial de la Salud Digestiva.

Sostienen que, a pesar de que el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en España "ha sido un éxito" al tratar desde 2015 a unas 105.000 personas con antivirales de última generación, hay que dar un nuevo impulso a la lucha contra el virus.

En España, se ha conseguido una de las tasas más altas de curación, cifrada en torno a un 95 por ciento y la prevalencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C en España es del 1,19 por ciento y se sitúa "muy lejos" del 2,2 por ciento asumido previamente. Además, dos de cada tres personas con anticuerpos no tiene infección activa por el virus de la hepatitis C, lo que ha permitido recalcular, que en la actualidad se estima en no más de 250.000.