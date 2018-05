Os premios Peña Novo destacan o compromiso co galego da traxectoria vital de Queizán

O xurado da XXIV edición dos Premios Peña Novo 2018 acordou conceder os galardóns desta edición a María Xosé Queizán, Manuel González González e Xesús Costas Abreu polo seu compromiso co galego tanto a través das súas traxectorias vitais como nos seus respectivos campos das letras, a investigación e a administración pública.

O recoñecemento a Queizán é por unha traxectoria de compromiso coa lingua e a cultura galegas desde os anos 50 ata hoxe nas múltiples vertentes da súa vida e obra: ensino, narrativa, ensaio, poesía, tradución, teatro, que a cualifican como unha polígrafa da cultura galega. Constante defensora do papel da muller na sociedade, está considerada como unha das mentes máis preclaras do feminismo galego, reivindicando un feminismo único, racionalista e defensor dos valores da liberdade e a igualdade.

Pola súa banda, o premio a Manuel González González destaca o seu traballo de investigación científica e constantes achegas á riqueza do noso idioma a través das múltiples e presticiosas institucións das que forma parte: Instituto da Lingua Galega, Centro de Investigacións Científicas Ramón Piñeiro ou Real Academia Galega, entre outras.

De Xesús Costas Abreu o xurado prima o seu compromiso coa defensa da lingua galega no ámbito da administración local na que desenvolve o seu traballo como asesor xurídico do Concello de Vigo. Tamén implicouse na fixación dunha linguaxe xurídica e na promoción da lingua no eido administrativo que o levaron á creación de manuais de documentación para uso dos funcionarios ou a formar parte da sección de lingua no Consello da Cultura Galega e colaborar dunha maneira activa en iniciativas a prol da normalización lingüística.