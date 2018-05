Os xurados dos Premios Xerais designan as obras finalistas

Os xurados dos Premios Xerais escolleron as obras finalistas da edición 2018, segundo comunicou onte a editorial galega. O xurado da XXXV edición do Premio Xerais de Novela, dotado con 10.000 euros e no que concorren 37 obras, acordou declarar finalistas as obras presentadas baixo os lemas: "Anxos Roubados", "Canicha", "Cecimbre" e "Ego sum".

O xurado da X edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, dotado con 10.000 euros e no que concorren 22 obras, declarou finalistas as obras presentadas baixo os lemas: "Avatar <04", "Tres catorce dezaseis" e "Un laio de harmónica".

O Premio Merlín de Literatura Infantil, que chega á súa XXXIII edición, dotado con 10.000 euros e ao que concorreron 33 obras, ten como finalistas "Cariandre", "Kusuma" e "Tabardilla".

As obras gañadoras daránse a coñecer o sábado 2 de xuño.