El increíble doble de Harrison Ford que hubiese "clavado" a Han Solo

Uno de los reproches que crítica y público le han endosado a la décima película de la saga "Star Wars", estrenada el pasado 24 de mayo, es el escaso carisma que demuestra el actor Alden Ehrenreich, encargado de la complicada tarea de sustituir a Harrison Ford en la película "Solo: Una historia de Star Wars". "Coge un biopic sobre Smashing Pumpkins y pon a Melendi haciendo de Billy Corgan. Ese es el mismo carisma del pollo que hace de Solo", se ha llegado a decir sobre Ehrenreich. Era realmente difícil, por no decir imposible, hacer olvidar al veterano actor que con tanto acierto encarnó al canalla antihéroe galáctico. Pero tal vez otra elección de reparto se hubiese acercado más al mítico personaje. Muchos fans de "Star Wars" lamentan que no se hubiese elegido al actor canadiense Anthony Ingruber, de 28 años, y que ya ha encarnado a un joven Harrison Ford en otra película de Hollywood. Fue en "El secreto de Adaline" (2015), con la famosa actriz Blake Lively ("Cafe Society", "Infierno azul", "Gossip girl") como protagonista.

Lo cierto es que Ingruber, que tuvo un pequeño papel como extra en "Avatar", guarda un asombroso parecido con el veterano actor encumbrado por George Lucas en "La guerra de las galaxias" y por Steven Spielberg en la saga de aventuras de Indiana Jones. Y no solo eso, imita su voz y los gestos de su cara a la perfección. Realmente lo clava, y este vídeo es la mejor prueba de ello. Si aún no lo has visto, alucinarás:

Criado en Australia, Nueva Zelanda, Chipre, Holanda y Canadá, Ingruber es conocido entre los seguidores de las películas de "La guerra de las galaxias", ahora producidas por Disney, por sus imitaciones de Harrison Ford colgadas en YouTube. Alguna de ellas, como la de este vídeo, se acerca a los dos millones de reproducciones.