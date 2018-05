CLUB FARO | Deborah García: "Hay mitos inofensivos, pero otros pueden hacer mucho daño"

"Si tienes una duda y la consultas en internet, lo primero que hay que hacer es acudir a una fuente fiable". Este fue uno de los consejos que ayer dio la química, comunicadora científica y youtuber gallega Deborah García Bello al público que asistió a su conferencia en el Club FARO, donde presentó su libro "¡Qué se le van las vitaminas!" (Paidós), en el que desmonta algunas de las falsas creencias sobre medicina, alimentación, medioambiente y cosmética con argumentos científicos, "Las empresas no ponen en sus productos sustancias que puedan matar ni las autoridades lo permitirían. Y hay mitos que son inofensivos, pero otros pueden hacer mucho daño. Pensar bien de las cosas nos salva de muchos mitos", afirmó.

La divulgadora científica desmontó algunos de estos mitos a petición del público durante su conferencia, que fue presentada por Leonor Parcero, presidenta de la Asociación Galega de Comunicadores de Cultura Científica y Tecnolóxica y de la Asociación Española de Comunicación Científica.

| ¿Los transgénicos son malos? "Llevamos toda la vida mezclando unas especies con otras y escogiendo los mejores ejemplares, los que mejor se adaptan mejor a la climatología y al terreno. Antes lo hacíamos a lo loco y ahora tenemos la tecnología que nos permite editar el ADN, es decir, utilizar ciertos genes, ciertas cualidades de un vegetal, en otro. Esto es hacer un transgénico y no te afecta porque cuando te comes esa fruta lo que metabolizas son sus carbohidratos, su fibra, sus vitaminas, y su información genética te da igual. Pero se hizo una campaña muy heavy y cuando nos hablan de transgénicos nos imaginamos cosas muy raras como ratas con orejas en la espalda. Cerrando la puerta a esa tecnología le estamos dando la espalda a cosas que podían ser muy interesantes".

| ¿Son malas las ondas wifi? "La radiación de la tecnología wifi es de baja intensidad, de la misma intensidad que la de las ondas de radio y más baja que la energía de la radiación visible, la de la luz, que es la que genera los colores, por lo tanto no es capaz ni de hacernos cosquillas. Sin embargo, hay quien asegura que la percibe y hasta tiene un nombre: electrosensibilidad. El problema es dar pábulo a este tipo de creencias porque provoca enfermedades psicosomáticas, y no dejan de ser enfermos, debido a una mala información. Lo que sí es perjudicial es la radiación ultravioleta. Son máquinas de hacer cáncer de piel".

| ¿Funciona la homeopatía? "Mucha gente cree que la homeopatía está basada en las plantas, que nos parece siempre algo sano, aunque de ellas se saquen también el veneno y las drogas. Sin embargo, la homeopatía se basa en el principio de que lo mismo que te enferma te sana, pero en cantidades muy pequeñas, tan pequeñas que cuando analizas el preparado homeopático descubres que no hay ningún principio activo y que solo es agua y azúcar".

| ¿La cerveza y el vino son saludables? "Nadie quiere creerse que el vino y la cerveza son malos, pero como el tabaco, a cualquier dosis son perjudiciales. Decir que una copa al día es bueno no tiene sentido y hay estudios científicos que lo relacionan al menos con seis tipos de cáncer. Yo puedo beber una copa de vino, pero tengo que ser consciente de que estoy atentando contra mi salud; igual que lo hace quien se fuma un cigarro".

| El chocolate y el acné. "El chocolate no provoca acné, pero sí el elevado nivel de azúcar que tienen muchos productos que llamamos chocolate, como esas cremas de cacao que untamos o el cola-cao, que en realidad apenas tienen chocolate. El chorizo, tampoco".

| ¿Azúcar blanco o moreno? "Cualquier azúcar libre lo metabolizamos igual: va directo a la sangre. Da igual que sea blanco o moreno. Lo mismo sucede con la miel, que es un 90% azúcar. Hay que intentar no endulzar todo como si fuera el último día de nuestra vida. Como paso intermedio se puede utilizar un edulcorante, pero lo mejor es desacostumbrar al paladar. Pero si no puedes evitar tomarte una coca-cola, que tiene 25 gramos de azúcar, y el máximo recomendado por la OMS es de 20 gr. al día, pues mejor que sea Light o Zero, que no llevan azúcar, porque el azúcar no es solo el que tomamos con el café o el té. Muchos alimentos, sobre todo ultraprocesados, llevan azúcar añadido, aunque su sabor sea salado".