Fred Vargas, dama de la novela negra gala, recibe el Princesa de Asturias de las Letras

Fred Vargas (París, 1957), la gran dama de la novela negra en lengua francesa, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. Un galardón que reconoce la trayectoria de una escritora que, en palabras del jurado, "encarna la revitalización de un género, la novela de intriga, al que ha sumado, brillantemente, novedosas piezas, atmósferas y espacios hasta componer una obra de proyección universal". Según precisó ayer su editorial, Flammarion, la escritora está "muy honrada" por la concesión del premio, aunque ha eludido hacer declaraciones públicas por estar "totalmente emocionada".

La candidatura de Vargas fue presentada por Gustavo Suárez Pertierra, miembro del jurado del premio de Cooperación Internacional. La escritora, cuyo nombre real es Frédérique Audoin-Rouzeau, es conocida principalmente por su serie de novelas protagonizada por el detective Jean-Baptiste Adamsberg. La saga lleva ya nueve títulos, además de dos novelas gráficas y tres relatos, recogidos en el volumen "Fluye el Sena" (publicado en 2002). Pero ha sido con las dos entregas más recientes, "Tiempos de hielo" (2015) y "Cuando sale la reclusa" (2017) que la serie ha unido a su éxito popular un mayor reconocimiento por parte de la crítica, que aprecia más densidad y complejidad en su obra. En las primeras novelas de la serie, Vargas acostumbraba a introducir un elemento esotérico que finalmente se revelaba falso. Así sucede en "Un lugar incierto" (2008), ambientada en parte en Serbia, a cuenta del vampirismo. Una temática que le permite explorar, durante el desarrollo de la novela, los orígenes de ese mito.

Esta forma de introducir elementos históricos y antropológicos en sus novelas responde también a la propia formación de Vargas como historiadora. Doctorada con una tesis sobre la peste en la Edad Media, Vargas es una reputada arqueozoóloga, que ha trabajado como investigadora en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y en el Instituto Pasteur, además de participar en varias excavaciones arqueológicas.

Su vocación por la historia se aprecia también en su trilogía Los tres evangelistas, protagonizada por un arqueólogo, un medievalista y un historiador especializado en la I Guerra Mundial que comparten casa y afición a resolver misterios.

El galardón ha sido muy bien recibido entre los aficionados a la literatura popular y los escritores de novela negra, que entienden que el premio a Fred Vargas como un acto de reivindicación. "Es raro, porque a veces parece que los que hacemos novela negra llevamos una especie de estigma o somos de segunda división", afirmó ayer Lorenzo Silva, quien celebró el reconocimiento a "una autora con muchísima personalidad".

José María Guelbenzu, el autor de la saga policiaca protagonizada por la juez de instrucción Mariana de Marco, incide en esta reivindicación: "En el género negro, que siempre se ha considerado menor, se refugiaron muchos que no eran capaces de afrontar la batalla de la gran literatura, pero ella lo ha dignificado y no sólo es la más interesante sino una de las mejores novelistas del momento". Otro escritor, Fernando Savater, celebró ayer también un galardón del que se siente algo partícipe "porque el primero que habló en España de Vargas fui yo". El escritor, que se confiesa un "devoto fanático" de la galardonada, incide además en la originalidad de su obra y en su calidad: "Escribe muy bien; es como inyectar surrealismo en la novela policíaca clásica. Eso es lo que la hace original". La alusión al surrealismo no es casual, ya que Vargas es hija del también escritor Philippe Audoin, miembro del grupo de los surrealistas y amigo personal de André Breton.

Deliberación intensa

No ocultaron los jurados que la deliberación fue intensa, y que el voto estuvo muy dividido hasta el final. En la victoria de Fred Vargas, la séptima escritora en recibir el premio, pesó también su condición de escritora en lengua francesa, un idioma que hasta la fecha no estaba representado en el palmarés más allá del libanés Amin Maalouf.