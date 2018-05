Esther Ortega: "En identidad afectivo-sexual hemos avanzado pero en temas de raza no"

El padre de Esther Ortega era de Guinea Ecuatorial ("con DNI español", apunta). Su madre, andaluza. Ella creció en Móstoles. Que de pequeña la llamaran "negra", como insulto, le hizo ser consciente de su diferencia y le ayudó a asumir el resto de diferencias, por decirlo de algún modo, con mayor naturalidad. Profesora universitaria e investigadora en cuestiones de raza y género, Esther dio ayer una charla a estudiantes de Bachillerato en la II Semana de la Diversidad del IES Politécnico de Vigo. "Más que como investigadora, hablé a los estudiantes desde una percepción de ser activista, mujer, negra, lesbiana y feminista. Me parece interesante abordar esas intersecciones identitarias", apuntó Ortega.

-¿Los estudiantes entienden los conceptos: transfobia, homofobia, asexual, identidad de género, orientación afectivo-sexual...?

-Yo creo que sí. Los conceptos, ellos están viviéndolos, también, en primera persona o a través de compañeros. A veces nos movemos en alturas teóricas y cuando bajas a la tierra se entiende mucho mejor.

-¿Por eso explicó su ejemplo a los jóvenes, para que tengan referentes?

-Para normalizar ciertas situaciones es necesario visibilidad, dar a conocer casos, y representación. Las personas racializadas sabemos mucho de esto. Hemos tenido falta de representación. Yo, de pequeña, pensaba en cosas que quería hacer de mayor pero no tenía muchos referentes negros en los que fijarme, a los que seguir como modelo. No había doctoras negras en mi entorno, ni profesoras. Yo nunca tuve una profesora negra. Los jóvenes necesitan referentes. Cuando no los tienes es muy difícil que tú puedas llegar hasta ahí.

-¿Hemos avanzado en temas de género e identidad sexual?

-Sí. Hoy la sociedad tiene la cabeza mucho más abierta. Es algo que se puede ver de forma habitual, que no se lleva en secreto. En general se vive de otra forma, más relajada. Antes era más complicado, si bien yo nunca me escondí por la calle. Pero no era lo común. En cuestiones de identidad afectivo-sexual y en género sí hemos avanzado pero en cuestiones de raza, no, o muy poco. Incluso hemos retrocedido. Y en el colectivo LGTBI también funcionan los estereotipos y la discriminación por cuestión de raza.

-¿Somos conscientes de lo que significa un mundo diverso?

-Creo que el Estado español es mucho más diverso que hace unos años.

-Repasemos conceptos: identidad de género y orientación sexual:

-Identidad de género es lo que asignas a tus documentos, por decirlo de alguna forma. La orientación sexual son tus gustos, el deseo. Una cosa es cómo tú te sientes y otra cosa es a quién deseas, te gusta o amas.