Cincuenta FARO DA ESCOLA nacidos de las aulas

"Es un acercamiento lúdico al periodismo", afirman las profesoras del CEIP Porto Cabeiro, resumiendo a la perfección el espíritu del proyecto FARO DA ESCOLA. El suyo es uno de los cincuenta centros que este año se han sumado al concurso educativo que organiza el diario decano y que cada año crece exponencialmente en cuanto a número de participantes. Así, en 2016 fueron diez los colegios que se implicaron en la tarea de crear su propio periódico, una cifra que se duplicó el año pasado, en el que se alcanzó la cifra de 21 centros. Este año, con la convocatoria abierta a colegios de toda la provincia, la cifra llegó al medio centenar y esta misma semana se imprimieron los 28.850 ejemplares realizados por los escolares.

Los representantes del profesorado de los centros participantes visitaron esta semana las instalaciones del diario decano en Chapela, donde tuvieron la oportunidad de asistir en directo a la impresión de una de las tiradas, en concreto la de los periódicos elaborados por los escolares del colegio Cluny. Tras una visita a la redacción y a la histórica hemeroteca de FARO, los educadores descubrieron impresionados la rotativa de Celta de Artes Gráficas y pudieron verla en funcionamiento. "Es muy emocionante, he hecho vídeos y me ha dado mucha pena que los alumnos no hayan podido verlo porque la rotativa y la impresión son una parte muy importante del trabajo que ellos han realizado a lo largo de todo el curso", señala Alba, profesora de Padre Míguez (Calasancias). El concurso FARO DA ESCOLA es una iniciativa didáctica promovida por el decano y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra, Vitrasa y Vegalsa y la colaboración del CSIC y la Editorial Xerais.

Con sus primeros ejemplares recién impresos bajo el brazo, muchos de los profesores buscaban el paquete de periódicos que pronto llegará a sus respectivos centros. Entre ellos, responsables del colegio Menela, que por primera vez participaron en el programa. Los alumnos del centro, afectados por el trastorno del espectro autista, disfrutaron con cada una de las experiencias de la iniciativa. "Al principio estábamos muertos de miedo porque es una población un poco especial pero fue una oportunidad fantástica para poder demostrar cómo los chavales de nuestro centro se manifiestan", asevera Berta Meijide.

Al igual que Menela, también fue la primera vez para el colegio Juan María, del que también aprendieron los profesionales de FARO. "Aprendimos de ellos lo que es la lectura fácil, nos aportó muchísimo porque tuvimos que hacer maquetas específicas para ellos y eso nos abrió una dimensión que no conocíamos. Gracias a esto van a participar el próximo año otros centros como Apamp que van a usar esas maquetas y tendremos que hacer muchas más", explicó Elías Regueira, del departamento de diseño de FARO.

"Nosotros tenemos chavales desde los seis hasta los veinte y llevamos años trabajando con las noticias de actualidad y ahora FARO nos dio la oportunidad de ver plasmado lo que hacemos en un periódico en papel. Ahora ellos podrán ver lo que llevamos años haciendo y tenemos muchas ganas de enseñarles los ejemplares, estamos todos entusiasmados, desde luego", indica Isabel Alonso, del centro Juan María, que trabaja con alumnos con discapacidad intelectual.

El concurso tendrá como colofón el próximo lunes la gala de entrega de reconocimientos a los mejores trabajos (periódico, entrevista, reportaje, fotografía o tira cómica) si bien, como recordó uno de los responsable del proyecto, Bruno Rodríguez, "el premio ya es el ejemplar que recibirán los alumnos por haber realizado un gran trabajo". Por este motivo, pidió dejar de lado la competitividad y que los alumnos se centren en disfrutar del acto festivo del lunes, que se celebrará en los jardines del Pazo Quiñones de León si el tiempo lo permite (si llueve se trasladará al pabellón de Navia).

Cada uno de los cincuenta ejemplares editados por los distintos centros tiene su halo especial y muestran el esfuerzo y entusiasmo que tanto los alumnos como los profesores volcaron durante todo el curso con entrevistas, reportajes, noticias, viñetas e incluso secciones de opinión, cartas al director o esquelas. Todo cabe en una labor didáctica que no es ajena a las nuevas tecnologías (con realidad aumentada y códigos QR) ni tampoco a la actualidad ya que incidentes como los incendios del pasado octubre aparecen reflejados en algunos de los trabajos.

El objetivo final, acercar el periodismo a los alumnos (sobre todo de sexto curso pero también participaron de tercero o cuarto e incluso aportaron su granito de arena los de infantil en algunos colegios) y mejorar sus destrezas lingüísticas a través de una herramienta práctica. La mayoría de los profesores reseñaron que la parte preferida de los alumnos fue la investigación previa a los artículos pero todos coinciden en que la mejor parte llegará ahora, cuando reciban los ejemplares ya impresos y puedan presumir del trabajo realizado.