"La transfobia o la homofobia no es un problema de las personas, sino social", explica Esther Ortega, profesora universitaria que hoy dio una charla en la Semana de la Diversidad del IES Politécnico de Vigo. Y lo expresa en el sentido de que es el propio "entorno social" el que impide vivirlo con normalidad.Lo expone como algo que las personas deben entender para restar nivel de incomprensión o sufrimiento.

Esther Ortega investiga sobre cuestiones de género y raza y da clases en Madrid, donde vive. En Móstoles, en concreto. Su historia, la de una niña a la que llamaban "negra" de pequeña, como insulto, puede servir de ejemplo a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, preocupados por cuestiones de identidad de género, orientación sexual o temas de raza. "Utilizo la palabra raza, no desde un sentido biologicista, sino con un sentido social, porque desde este punto de vista, sí existe", expresa Ortega. "Más que como investigadora, hoy he hablado a los estudiantes desde una percepción de ser activista, mujer, negra, lesbiana y feminista. Me parece interesante abordar esas intersecciones identitarias", cuenta Ortega.

La investigadora expresó que en el colectivo LGTBI también hay racismo: "funcionan los estereotipos", apunta. Tanto en lo referido a la diversidad sexual-afectiva, como a temas de raza (entendido el concepto como ella lo describe), Ortega cree que se necesita visibilidad, dar a conocer los casos para normalizar, pero también representación. "Las personas racializadas sabemos mucho de esto. Hemos tenido falta de representación. Yo, de pequeña, pensaba en cosas que quería hacer de mayor pero no tenía muchos referentes negros en los que fijarme, a los que seguir como modelo. No había doctoras negras en mi entorno, ni profesoras. Yo nunca tuve una profesora negra. Los chavales necesitan referentes. Cuando no los tienes es muy difícil que tú puedas llegar hasta ahí", describe Ortega.