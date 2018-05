Sergio Castro: "No es cierto que haya personas de letras y personas de ciencias"

Sergio Castro es un apasionado de las matemáticas y esa misma pasión es la que intenta transmitir a los miles de "mateadictos" -más 200.000 y subiendo- que siguen su canal, "Profesor10 demates", que hace un año ganó el botón de plata de YouToube, galardón que tienen pocos canales de educación en España, y más recientemente el premio al mejor blog de Castilla y León. Profesor de matemáticas, y de física y química, este docente ponferradino explicará hoy en la Sede Afundación de Vigo (20.00 horas) por qué son tan importantes las matemáticas en su relatorio: "Profe, para que sirven las mates".

"Sin unos conocimientos mínimos de matemáticas somos muchos más fáciles de manipular. Desde que nos levantamos estamos haciendo matemáticas: en la compra; en la cocina, calculando medidas; para ir al banco..., las necesitamos para entender la factura de la luz o si va a subir o bajar nuestra hipoteca según lo haga el Euribor... Las matemáticas son problemas y aprender a resolverlos nos ayuda a enfrentarnos a los dilemas que podamos encontrarnos en la vida diaria también", explica este profesor, que asegura que las mates no solo no son aburridas, sino que son divertidas una vez que se les pierde el miedo. "Hay un componente social muy fuerte que pasa de padres a hijos sobre que las mates son difíciles. Pero no podemos permitir que porque creamos que no vamos a ser capaces las descartemos. No es cierto que haya personas de letras y personas de ciencias. Todo es cultura y la cultura es lo importante. Yo he tenido alumnos que decían que ellos no eran capaces de entender las mates y han terminado haciendo una carrera de ciencias", afirma este gurú de las mates.