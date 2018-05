The Muggs: "Nos encanta el 'blues', es universal y puedes tocarlo hasta que tengas 80 años"

Proceden de Detroit, y eso marca. A The Muggs les va pequeña la etiqueta de banda de blues-rock: son eso pero mucho más. Otra cosa que dicen de ellos sí es cierta: si no los has escuchado nunca y te gusta el rock con mayúsculas te sorprenderán. Están en esto porque les apasiona, se les nota, y además son amigos por encima de todo: cuando al bajista le dio una hemorragia cerebral que casi acaba con su vida, el líder decidió parar el grupo hasta que se recuperara. Esta noche (22.00 h.) actúan en la sala viguesa La Fábrica de Chocolate Club, pero antes, Danny Methric (voz y guitarra), Tony DeNardo (Rhodes) y Zach Plisca (batería) se pasaron por la redacción de FARO para conceder esta entrevista.

- The Muggs no es una banda de blues rock convencional.

-Danny Methric: nos gusta cambiarlo para darle nuestra propia personalidad. Nos gustan Black Sabbath, Savoy Brown, que es un gran ejemplo: tomar el blues y darle su propia personalidad. Led Zeppelin hizo lo mismo, Humble Pie... El blues tiene una estructura muy simple, pero si la cambias, tu banda puede tener su identidad. Nos encanta el blues. Es universal y puedes tocarlo hasta que tengas 80 años.

- Y proceden de Detroit, la ciudad del protopunk de MC5, The Stooges y el sonido Motown...

-Danny: Nuestra música es muy cargada, agresiva y orientada al blues. Lo mejor de Detroit es que es muy competitivo, y es esa competición entre las bandas lo que las hace mejores. Grand Funk [Railroad] es una gran influencia, y también los White Stripes. Hay un montón de grupos nuevos y muchos sitios donde tocar. Todas las bandas competimos entre nosotros pero somos amigos también.

-Tony DeNardo: Podemos ser blues, rock and roll, rock sucio, psicodélicos, metal, a veces heavy blues... Un montón de géneros diferentes. La forma de componer de Danny es tan caprichosa y tan buena que refleja muchas influencias. A veces escribe una canción de blues simple y otras veces compleja, como "6 to midnite".

- ¿Cómo está Detroit ahora? Hace años cayó en bancarrota.

-Danny: Hace veinte años no estaba bien, pero ahora todo va genial, hay muchos negocios que se han establecido en el centro. Antes era difícil circular por allí, pero ahora hay tanta gente y negocios que no hay donde aparcar. En diez años va a ser como Chicago.

-Tony: Fue hacia 2013 cuando la ciudad se declaró en bancarrota, pero el Estado [de Michigan] tomó el mando y se estableció un gestor de emergencia sacó a la ciudad de la bancarrota en 2015. Hay millonarios que están inyectando mucho dinero en la ciudad, y un proyecto de cuatro años para un rascacielos. ¡No habíamos tenido un rascacielos nuevo desde los 70! Cuando construyes un rascacielos es que tienes un plan de éxito para 30 años. Podemos ser el próximo Chicago dentro de 20 o 30 años. Anoche, uno en el Black Ball [de Vigo] me dijo que Detroit es un sitio desolador, pero le aseguré que no, ha cambiado completamente.

- A Danny le llaman "el Angus Young de Detroit". ¿Qué le parece?

-Danny: Me encanta Angus Young, y es raro que me llamen así. Somos similares en que tocamos solos como Chuck Berry. Mucha gente dice que toco unos punteos locos, pero solo toco Chuck Berry rápidamente. Es lo más fácil del mundo: Chuck Berry mezclado con B.B. King, con Jimmy Page, Brian May, Eric Clapton... Quizá esos grandes guitarristas vienen de la misma escuela de pensamiento.

- Creo que toca también la misma guitarra que Angus Young, la Gibson SG granate.

-En el escenario toco una Gibson Les Paul blanca, pero cuando voy a casa cojo la Gibson SG de Angus Young. También grabo con ella. La Les Paul pesa más y encaja mejor. La SG es mucho más ligera y se balancea.

- Debe de ser el único guitarrista de rock al que le gustan las guitarras pesadas.

-Danny: Sí [risas], suele ser justo al contrario.

- Han realizado giras en España casi desde el principio.

-Tony: Sí, España ha sido una excepción para nosotros. Vinimos por primera vez en 2007, y no sé si existía YouTube, pero la gente ya cantaba nuestras canciones.

-Danny: Cuando tocamos en Detroit la gente es como "ah, son los Muggs otra vez, puedo verlos todas las semanas?" [risas]. Aquí es diferente. Reconozco todas sus caras de cuando los conocí hace siete años.

-Tony: Hemos venido a Galicia desde 2010 y es mi región favorita de España. Me encanta la comida y la gente de aquí, y la costa atlántica es fantástica.