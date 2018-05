Diego Luna, Michael Peña y Teresa Ruiz, en lo nuevo de "Narcos"

La cuarta temporada de la serie Narcos llegará a Netflix el próximo otoño, como ya ocurrió con las tres anteriores. Por eso, los fans esperaban detalles acerca de novedades en el reparto. Ahora ha sido el showrunner de la serie, Eric Newman, quien ha dado nombres en declaraciones a "Variety" durante los pasados LA Screenings. El también productor ejecutivo reveló que Tenoch Huerta ("Spectre"), Joaquín Cosío ("Quantum of Solace"), Teresa Ruiz ("The Last Ship"), la estadounidense Alyssa Díaz ("Red Dawn") y José María Yazpik, quien ya participó en la tercera temporada, formarán un reparto encabezado por los ya confirmados Diego Luna y Michael Peña.

Esta temporada, rodada en México, contará con algunos de los mejores directores de dicho país. Entre ellos, Amat Escalante, que ganó el León de Plata a la mejor dirección en Venecia en 2016 con su drama de ciencia ficción "La región salvaje"; y Alonso Ruizpalacios, que con "Museo" se alzó con el Oso de Plata a Mejor guion en la Berlinale de este año.

Eric Newman admitió que la serie tuvo que contratar más seguridad en México, ya que, al comienzo de la producción, el pasado mes de septiembre, Carlos Muñoz Portal fue asesinado mientras visitaba un lugar como parte de su trabajo como explorador de localizaciones.