Bardem apoya a Willy Toledo: "Que se pueda castigar con cárcel nos lleva al franquismo"

Javier Bardem mostró ayer su apoyo al también actor Willy Toledo, imputado por un delito de ofensas religiosas, durante una rueda de prensa organizada por los intérpretes en el centro pastoral Carlos Borromeo de Madrid. "Que eso se pueda penar con cárcel es un retroceso que nos lleva a la época del franquismo", aseguró el ganador del Óscar. Junto a compañeros como Alberto San Juan y Leo Bassi, Bardem admitió no compartir "la forma" de los comentarios pero sí la defensa del derecho a la libertad de expresión que "se ha puesto en peligro".

"Estoy aquí para apoyar el fondo de la cuestión. Quizá en la forma no estoy de acuerdo, cómo Willy pudo decir lo que dijo, pero sí en el fondo, lo que se está poniendo en tela de juicio, el hecho de condenar una expresión de una opinión", opinó

Toledo estaba citado para declarar ante el Juzgado número 11 de Madrid ayer y había decidido no acudir, arriesgándose a ser detenido, pero finalmente fue pospuesta para el 28 de junio. El actor explicó que si no tenía intención de comparecer ante el juez es porque no ha "cometido ningún delito". En todo caso, aseguró que si tiene que ir a prisión, irá.

El Arzobispado de Madrid se encuentra en contacto con el sacerdote responsable del centro de pastoral San Carlos Borromeo, Javier Baeza, para analizar las implicaciones de la celebración en estas dependencias de la Iglesia católica de la rueda de prensa de Willy Toledo. El arzobispado de Madrid había emitido un comunicado desautorizando el uso del centro para dicho acto.