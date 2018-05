CLUB FARO | París: "El cuidador debe cuidarse; pon límites a las demandas y no te olvides de ti"

"El cuidador debe cuidarse, porque si no, no podrá seguir atendiendo. Y hablo desde la experiencia de no haberlo hecho: a veces necesitas verlo desde fuera", aseguró ayer en Club FARO el especialista en Enfermería geriátrica y gerontológica, Josep París. El enfermero catalán dio más de una decena de consejos -o pautas- para quienes están inmersos en las labores de cuidado de alguien: "Pon límites a las demandas de la persona cuidada; fomenta su autonomía y delega", recomendó, "asesórate sobre los recursos disponibles y reconoce tu agotamiento. "No te olvides de ti: aliméntate bien y mantén tu vida social", destacó. También exhortó: "Valórate. No ocultes tus sentimientos y márcate objetivos cortos".

El experto fue presentado por la psicóloga Maxi Rodríguez, que destacó que "hoy en día, la figura del cuidador es imprescindible al lado de una persona enferma o necesitada de atenciones. Pero ¿qué hacer cuando sin previo aviso alguien se ve en la necesidad de ejercer ese rol sin tener la formación adecuada?".

"En un momento en el que la sociedad va muy rápido y no deja tiempo para hablar de la muerte, de la vejez o de las experiencias en carne propia de personas que han tenido que ser cuidadas y que han cuidado, es importante un foro como el de Club FARO", destacó

En ese sentido, la charla comenzó con la foto de la propia madre de Josep París hace más de cuarenta años. "Ahora ella tiene 82 y un día se perdió en el autobús yendo a la peluquería; se tropezaba al andar...", explicó el enfermero sobre los primeros síntomas de lo que acabaría diagnosticada como una demencia tipo alzhéimer. Una de las primeras barreras y tabúes que se encontró el profesional sanitario fue la negativa de su padre a asumir que la persona con la que había vivido cincuenta años tenía alzhéimer -y de forma implícita, enfrentarse all tabú de la muerte-.

Otro de los escollos fue la información médica transmitida a la familia: "Deterioro neurológico propio de la edad", aseguró el primero de los neurólogos a los que consultaron. "Mis hermanos y padre se fueron a comer para celebrarlo, porque le neurólogo no fue capaz de explicar el diagnóstico", se lamentó París. Pero el primer punto de inflexión llegó cuando, al fin, Josep tuvo la oportunidad de preguntar cómo se sentía su madre. La respuesta fue un mazazo: "Siento que ya no soy yo".

Eso sería lo que, en fases consecutivas, sentiría su propio hijo acerca del estado de su madre. "Pensé: llegará el día en que no te conocerá... y ese día llega", lamentó.

El corpus central de la conferencia de París fue un crisol de quince historias reales que describe en su libro "Cuídate" y que fue escrito por Josep París y la periodista Gemma Bruna. A través de las vivencias de cuidadores, que describen lo que es el día a día de las personas que se dedican a acompañar, cuidar y dar apoyo a las personas mayores que lo necesitan, se ejemplifican situaciones comunes. También es un libro que da buenos consejos a las personas que se ven en la necesidad de convertirse en cuidadores de un familiar o amigo.

"Vamos a construir un puzzle, en el que seleccionado quince piezas. Esta obra da visibilidad a un mundo que con frecuencia se desarrolla a puerta cerrada, pero que es tan real como la vida misma. Lo dice en el prólogo Francesc Torralba", reconoció París "Hay experiencias de padres que cuidan a un niño con autismo y personas que se han desnudado para contar su historia, lo que en algún caso ha sido terapéutico".

Valores

El libro está estructurado en base al relato de la persona y al final, los valores que transmite esa historia. "Cada día que no voy es un abismo. Se deteriora a marchas forzadas", destacaba uno de los testimonios reales.

Entre los más emotivos, el titulado "Buscando el rastro de mi madre", que refleja el testimonio del propio autor. "En muchas ocasiones, a pesar de tener todo el conocimiento, entras en una espiral diabólica y no eres capaz de aplicarte los conocimientos a ti mismo", reconoció París. "Es como una carrera de obstáculos que no te da tiempo a salvar. Y tener un padre que tiende a pensar que los problemas no van a suceder, a veces dificulta las cosas".