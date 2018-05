Nace la Asociación de Festivales de Galicia para aumentar su oferta y sostenibilidad

La Asociación Empresarial de los Festivales de Galicia fue presentada ayer lunes como una "oportunidad" para "profesionalizar" el sector musical y aumentar tanto su oferta como su calidad y sostenibilidad. Así lo expresaron en Santiago el gerente de la asociación, Xabi Alonso; el director del Festival Ribeira Sacra, Carlos Montilla; el responsable de Sinsal Son Estrella Galicia de la Illa de San Simón y presidente de la nueva entidad, Luis Campos; y el organizador del Festival SonRías Baixas de Bueu (Pontevedra), Jordi Lauren.

Además de los ya mencionados, conforman la asociación los eventos Vive Nigrán; Atlantic Fest de Illa de Arousa; Revenidas de Vilagarcía de Arousa; el Festival la Luz de Boimorto; y el Work on Sunday de Santiago. Y es que, según apuntaron todos ellos, estos espectáculos "no se entienden como competencia", sino que "llegan colectivamente a donde no llegarían individualmente".

La nueva corporación, tal y como apuntó Alonso, nace a partir de ocho festivales "muy distintos" que la dotan de una "gran riqueza" con la que buscan una "mayor conexión con los públicos". En este sentido, el presidente de la Asociación Empresarial de los Festivales erigió a la entidad en un "interlocutor" entre todos los eventos con la administración pública y entidades privadas. Además, aseguró que quieren "trabajar conjuntamente" para lograr que el impacto de estas atracciones turísticas sea "sostenible".

Tal y como indicó Montilla, estos festivales, "uno de los componentes fundamentales de cualquiera ciudad" en los que se celebran, mueven a "muchísima gente física" todos los años. Y es que, según Alonso, "algunos son el único foco de atracción de turistas para el municipio" en el que se celebran. "Generamos empleo, generamos turismo y son eventos beneficiosos para la sociedad. Somos vehículo de cultura", destacó el gerente de la asociación empresarial, para después invitar a "todos los festivales" y "todas las asociaciones que cumplan con los criterios profesionales" a formar parte de la iniciativa.