Los paisajes soñados de Edmundo Paz

Son paisajes soñados, imaginados, idealizados. Son los paisajes que transitan en "Hábitat", la exposición con la que el artista vigués Edmundo Paz vuelve a la Casa das Artes de Vigo treinta años después del taller que Mario Granel impartió en este mismo espacio. "Cada vez está más difícil exponer en Vigo porque la mayoría de las galerías han cerrado", explica el pintor.

A través de 46 obras, Paz muestra su evolución artística desde finales de los ochenta hasta finales del pasado año, una trayectoria marcada por el paisaje y por el color, y en la que la abstracción ha ido ganando terreno.

Aunque, como el propio Paz matiza, no se trata de una retrospectiva, "Hábitat" permite ver sus distintas etapas. "Al principio, trabajaba con pintura pesada, más matérica, y ahora empleo una pintura más líquida y espontánea, y mi pintura es más abstracta", comenta.

De esta forma, las figuras fueron dejando paso a la mancha, que ahora protagoniza sus obras, que en algunos casos plasman paisajes vividos y en otros capturan su atmósfera. "Son cuadros abiertos a la interpretación del público", asegura.

Ponte Sampaio, donde vive el artista vigués, tiene mucha influencia en su obra. El paisaje que dibuja el río Verdugo también se deja ver en sus lienzos. "Todos los artistas estamos influenciados por el medio en que vivimos. Yo reconozco que a mí el entorno natural es el que me inspira", afirma.

Paz reconoce que no es un artista de método. Entra en el estudio como respuesta a una necesidad interior. "No voy al estudio para ver si surgen las ideas. Las ideas van surgiendo sobre la marcha y yo voy tomando notas, y cuando me apetece, me meto en el taller", explica.

La selección de las obras que forman "Hábitat" ha sido realizada entre el propio artista y su amigo Sellés Lenard, y podrá visitarse hasta el próximo día 27. "En el taller queda mucha más producción, pero no se puede exponer todo", dice el artista.