Las gallegas que dan a luz tras superar los 45 años casi se triplican en una década

La Sociedad Española de Fertilidad alertaba la semana pasada de que el 70% de españolas de 35 años no tiene hijos, prueba de que la maternidad cada vez se retrasa más. Galicia no es ajena a este fenómeno y la edad para ser madre se estira -gracias a los avances de la medicina- cada vez más: el número de gallegas que dio a luz pasados los 45 años casi se triplicó en la última década al pasar de las 59 de 2007 a las 146 de 2016 (un 147% más), según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si la horquilla de edad se amplía hasta las mayores de 40 se descubre que uno de cada diez nacimientos que se producen en la comunidad gallega ya tiene como protagonista a mujeres que rebasan esa edad.

Ser madre tras haber entrado en la cuarentena ya no es, por tanto, anecdótico. Solo en el último año analizado hubo 1.802 mujeres que dieron a luz rebasados los 40 en la comunidad gallega, lo que supone el 10,2% del total de nacimientos. La cifra baja progresivamente a medida que se suman años, pero desde 2013 hay más de un centenar de madres que lo son tras superar los 45 años. En 2016 fueron 146, 131 en 2015 y 115 en 2013. En 2014, la comunidad se quedó a las puertas de llegar a las cien: 96.

Casi la mitad de los casos se registran en la provincia de A Coruña (67, de los que diez eran mujeres con 48 años e incluso tres rebasaban los 50), seguida de Pontevedra (52), Lugo (14) y Ourense (13). Es también A Coruña la que ha experimentado un mayor incremento. Los casos de mujeres que dan a luz superados los 45 años se cuadruplicaron en la última década (de 17 a 67) mientras que se duplicaron en Pontevedra y Lugo y se mantienen estables en Ourense.

Un tercio, después de los 35

Pese a este aumento, el grueso de la maternidad en Galicia se produce en la década de los 30, especialmente en la segunda mitad ya que un tercio de los nacimientos que registra la comunidad tienen como protagonista a una madre que rebasa los 35 años. De los 31 a los 38 años se rebasa el millar de nacimientos anuales, algo que no ocurre en ninguna otra franja de edad. De hecho los datos del INE revelan que en la actualidad hay más del doble de madres que rebasan los 45 años que menores de edad. Mientras en 2016 se produjeron 146 nacimientos con madres de más de 45, solo hubo 69 adolescentes que tuvieron un hijo antes de ser mayor de edad. La mayoría (37) con 17 años, pero también hubo 17 casos en que fueron madres a los 17, once quinceañeras y dos que no llegaban a esa edad.

Los cambios sociales, la incorporación de la mujer al ámbito laboral y los avances de la medicina han provocado que el patrón actual de maternidad en Galicia y el resto del país poco tenga que ver con el de hace solo unas décadas, donde la mayoría de las mujeres que tenían un hijo lo hacían antes de superar los treinta. Pero los expertos advierten de que la biología no entiende cambios sociales y recuerdan que a partir de los 35 años la fertilidad de la mujer "cae en picado" ante la pérdida de óvulos, lo que provoca que aparezcan más problemas para lograr el embarazo.

Desde la Sociedad Española de Fertilidad señalaron, durante su congreso nacional celebrado la semana pasada, que un 7% de nacimientos en España ya se producen gracias a los tratamientos de reproducción asistida. De hecho, aseguran que el país se sitúa a la cabeza de Europa en este tipo de tratamientos y es el tercero a nivel mundial, solo superado por Japón y Estados Unidos.