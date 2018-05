UGT e CC OO animan a manter o galego como unha lingua "viva"

As comisións executivas de CC OO de Galicia e a Unión Xeral de Traballadores fixeron pública unha declaración no que se reafirman no compromiso de manter a lingua galega "viva" e "activa". "O idioma é parte do patrimonio inmaterial do pobo galego e noso deber de cidadanía responsable é coidalo, difundilo, protexelo e mantelo acotío, como unha lingua viva e activa para toda a sociedade", sosteñen.