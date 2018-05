A TVG celebra as Letras Galegas coa estrea do documental 'María Victoria Moreno'

Ademais da cobertura informativa dos principais actos e actividades que se desenvolverán en Galicia con motivo do Día das Letras Galegas, Televisión de Galicia (TVG) achegaralles hoxe aos espectadores variados documentais e especiais que afondan na vida e obra da autora destacada este ano, María Victoria Moreno, escritora de literatura infantil e xuvenil en lingua galega.

Para celebrar o día grande da nosa lingua e da nosa cultura, a TVG ofrecerá na sobremesa unha edición especial do programa Zigzag, en que, baixo o lema Os herdeiros de María Victoria, fará un percorrido polos autores galegos que máis venden na actualidade nos distintos xéneros literarios, ademais de realizar entrevistas a escritores en quen tivo unha especial pegada a súa relación coa autora homenaxeada, como é o caso do poeta e narrador Xesús Rábade Paredes, un dos seus discípulos máis destacados, e da súa filla, María do Cebreiro. Entre as persoas coñecidas que intervirán neste especial sitúanse o escritor Manolo Rivas, a músico Guadi Galego e o actor Xúlio Abonjo, que ofrecerán a súa reflexión particular sobre a efeméride.

Desde que comezou o mes de maio, Zigzag Diario está emitindo reportaxes e entrevistas arredor da escritora homenaxeada o Día das Letras Galegas. A autora ten, en cada edición, un espazo no programa para falar da súa biografía e figura a través dos seus libros. Ademais, dáse conta das exposicións, músicas, concursos infantís e homenaxes teatrais que estes días toman forma sobre as táboas.

O Día das Letras Galegas estrearase, amais, na TVG e na TVG 2 o documental María Victoria Moreno sobre a vida e obra da autora homenaxeada este ano. Na segunda canle da Galega emitirase, a maiores, o documental Manuel María. Paixón de palabra e terra, dedicado a esta figura fundamental para a restauración da lingua e da literatura galegas nos anos de posguerra, sendo o primeiro autor novo que publicou un libro en galego despois da guerra civil.

Na TVG 2 tampouco se esquecerán esta xornada dos máis pequenos da casa e seguirá ofrecéndolles as novas entregas da serie dos Bolechas, baseada na colección As miñas primeiras Letras Galegas.