Medio centenar de académicos españoles "boicotearán" los actos sin mujeres

Más de 50 académicos y profesionales españoles, todos hombres, del campo de las Ciencias Sociales, lanzaron públicamente un manifiesto donde muestran su "compromiso" a no participar como ponentes en actos si en estos no participan mujeres. "Los miembros de esta lista nos comprometemos públicamente a no participar como ponentes en ningún evento académico (conferencia, congreso, jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta", indican.

Bajo el lema "Académicos españoles por la presencia femenina en las Ciencias Sociales", el manifiesto, hecho público ayer, también insta al Gobierno a que cumpla la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y animan a más expertos a sumarse a la lista, que va actualizándose con nuevos nombres.

En el listado figura Juan Moscoso del Prado, el que fuera uno de los miembros de la sección de derecho penal de la Comisión encargada que revisará los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal, y que anunció su dimisión en la primera reunión del órgano por la falta de paridad que había en el órgano judicial, pues no contaba con ninguna mujer entre los 20 expertos.

También destacan en el listado economistas, politólogos y sociólogos, como Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research y ex director general en Presidencia del Gobierno, en donde ocupó la Subdirección de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.