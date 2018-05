El feminismo dice 'no' al tijeretazo al Pacto

Más de 300 agrupaciones feministas convocaron ayer movilizaciones en 74 ciudades y pueblos de España -once en Galicia- para exigir al Gobierno que cumpla con su palabra de incluir en los Presupuestos Generales los 200 millones de euros con los que se comprometió a dotar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Miles de mujeres tiñeron así de morado las calles una vez más para gritar en contra de la violencia machista en todas sus manifestaciones.

El tijeretazo que le ha dado el Gobierno al presupuesto comprometido para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es considerable. Más de la mitad se ha volatilizado, lo que ha indignado al movimiento feminista, que ayer convocó manifestaciones en 74 ciudades y pueblos de España, entre estos once en Galicia: Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Cangas, Lalín, Santiago, A Coruña, Noia, Ames, Ribeira y Sarria. "Este recorte convierte el Pacto en papel mojado", afirmó Mercedes Vilar, una de las portavoces de la movilización en Vigo, que reunió a cerca de 400 mujeres y hombres con el lema "Compromiso = Orzamento. Contra violencias machistas, resposta feminista!".

El Gobierno se comprometió a financiar con 200 millones de euros al año durante cinco -80 millones para medidas de ámbito estatal, 100 para repartir entre las comunidades autónomas y otros 20 para los ayuntamientos- el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado el pasado mes de septiembre. Sin embargo, menos de cuatro meses después, el presupuesto se queda en 80 millones. "Los 200 millones comprometidos suponen el 0,04% del Presupuesto General del Estado. Aún así, consideramos que se podía invertir en las 215 medidas que se aprobaron. Pero con 80 millones poco se puede hacer y no podemos olvidar que solo en Galicia, en los últimos siete años, 56 mujeres y un menos han fallecido a causa de la violencia de género", manifestó Vilar, que añadió que cada tres días se produce una agresión sexual en España y que solo una de cada diez víctimas lo denuncia.

"Vivimos en un momento de mentiras. Parecía que habíamos evolucionado, pero no es así. Si no se invierte en educación y en la formación en todos los ámbitos que implica la violencia machista tardaremos cien años en alcanzar la igualdad real", apostilló Puri Bermúdez, una veterana en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Aunque desde las organizaciones convocantes se aseguró que las protestas de ayer no tenían nada que ver con la sentencia de l caso de "La Manada", algunas consignas coreadas, como "A mí también me mola ir a casa sola", "Justicia patriarcal, justicia criminal" y "Si es machista, no es justicia", recordaban el polémico fallo judicial, que condenó por abuso sexual y no por agresión sexual a siete años de prisión a cada uno de los cinco hombres acusados de violar a una joven de 18 años en Pamplona.

Acompañados por tambores y cánticos, los manifestantes salieron pasadas las ocho del cruce de Vía Norte con Urzaiz y recorrieron esta calle y Policarpo Sanz, hasta llegar a la Puerta del Sol, donde concluyó la protesta.

Las movilizaciones contaron con el apoyo de PSOE y Podemos, y los sindicatos UGT y CC OO, aunque en la de Vigo no asistió ningún representante político. No así en la de Madrid, que volvió a ser, una vez más, la más numerosa, y que contó con la participación de la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, para quien la violencia machista es "el mayor problema que tiene el país; y la diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón, quien criticó al Gobierno por "mentir".