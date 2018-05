Teresa Romero: "Desafortunadamente me contagié del ébola y no se me trató bien"

La auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III de Madrid Teresa Romero, de origen gallego, ha recordado que se contagió con el virus del ébola pese a hacer "lo que tenía que hacer en su día", al tiempo que ha lamentado que "desafortunadamente" se contagió. "Y no se me trató muy bien", ha reprochado.

Romero ha subrayado que descarta volver a formar parte del "grupo de enfermedades infecciosas" de ese hospital madrileño, que es referente en este tipo de enfermedades, y donde contrajo el ébola hace cuatro años (en 2014).

Teresa Romero, con vínculos en el municipio lucense de Becerreá, donde fue declarada hija adoptiva, volvió al trabajo en ese mismo hospital hace dos años. "Estoy bien", ha insistido tras su experiencia.

Sin secuelas importantes

La trabajadora sanitaria asegura que "no" le han quedado "secuelas importantes". "Afortunadamente me he podido recuperar bien", ha enfatizado Romero, que siempre que puede visita Becerreá, cuando no tiene trabajo.

Años después de su contagio, vuelve a hablarse de la enfermedad tras alertar la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un nuevo brote en el noroeste del Congo, con casi una veintena de fallecidos.Romero ha confirmado que "ya no" forma parte del grupo de personal "para enfermedades infecciosas" del Hospital Carlos III. "No estoy en el grupo, me desvinculé del grupo de enfermedades de alto riesgo. Ya no pienso en eso, también de lo que tenía que hacer en su día", ha comentado Romero.