"En el siglo XXII habrá especies editadas genéticamente y otras mecánicas"

"Caminamos hacia un sistema multiespecífico en el siglo XXII en el que las especies las haremos nosotros. No es ciencia ficción, ya está ocurriendo", recordó Carbonell para acto seguido aseverar que la exclusividad de la actual raza humana tiene los días contados. "Nuestros nietos verán subespecies editadas genéticamente y especies mecánicas, los robots", dijo. "La tecnología 5D permitirá imprimir materia viva con conciencia", prosiguió para también citar un proyecto que trabaja en Siberia en la reaparición de los mamuts, desaparecidos hace 4.000 años. "Si en 40 ó 50 años se pudiese repoblar entre 15.000 ó 30.000 mamuts se podría retrasar el deshielo", sostuvo.

El arqueólogo defiende la pervivencia de la especie. "Las estructuras acaban desapareciendo o transformándose pero no todas se extinguen porque si no no estaríamos aquí", recordó. La nueva forma de selección sería, por tanto, la "cultural" frente a la "natural".

"Prospectar sobre nuestra especies es la garantía de pensar sobre nosotros mismos, cuando yo estudiaba se decía que si no entendíamos el pasado no podíamos comprender el futuro pero tras 40 años de profesión lo que puedo decir es que si no sabemos qué queremos como especie en el futuro el pasado no nos sirve para nada", dijo.

"Hasta ahora era por azar a través de la naturaleza, pero ahora tenemos que ser responsables de nuestra propia evolución", recalcó. "Parece algo platónico pero podemos actuar sobre el entorno para que la especie continúe avanzando en el planeta", dijo. Entre las necesidades urgentes está "tomar medidas importantes de tipo social con respecto al consumo exponencial", subrayó. "Tenemos que tomar decisiones importantes y cuántos más lo hagamos mejor nos irá en el planeta", insistió.