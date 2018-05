"El puesto es una mierda, pero no pasa nada"

Miles de usuarios de las redes sociales agrupados en la etiqueta #GraciasAmaiayAlfred se volcaron ayer en apoyo a Amaia y Alfred tras lamentar esta al término del festival de Eurovisión que el puesto cosechado por España, vigésimo tercero de un total de 26 finalistas, fue "un poco mierda".

Los mensajes de apoyo se conviertieron en trending topic en España y a ellos se sumaron alguno de los antiguos compañeros de los concursantes de Eurovisión en la Academia de Operación Triunfo.

"Y que más da el puesto?? Yo disfruté mucho viendo a @Amaia_ot2017 y @Alfred_ot2017 ?? GRANDES!!!! Un brindis por ellos!!??", escribía en Twitter para apoyar a la pareja Agoney.

Tanto Amaia como su compañero de actuación Alfred se mostraron satisfechos con su actuación, pero la primera reconoció ante los medios de comunicación que el puesto logrado no era bueno. "Jo, pues es un poco mierda, pero no pasa nada", dijo Amaia en un breve encuentro, junto a Alfred, con los periodistas españoles que cubrían el certamen, al término de la gala final en la que quedaron en el puesto 23 de un total de 26. "Nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho", aseguró Amaia, quien ante la insistencia de los periodistas reiteró "el puesto, pues es una mierda, pero no pasa nada".

Cuota de pantalla

La 63 Edición del Festival de Eurovisión obtuvo el récord de audiencia de los últimos 10 años con 7,17 millones de espectadores y el 43,5 % de cuota de pantalla, según informó ayer en una nota RTVE.

Las votaciones del festival fueron seguidas por 8,11 millones de personas, lo que también representa el mejor dato desde la final de 2008, detalla la cadena pública.

El denominado "minuto de oro" del día se produjo a las 24:27 horas cuando el programa registró una cuota de audiencia del 57,9 % con 8,75 millones de espectadores.

La actuación de Amaia y Alfred interpretando "Tu canción", que tras las votaciones consiguió el puesto número 23 de 26 participantes, se produjo a las 21:20 horas y reunió una media de 6,23 millones de espectadores, sumando 8,3 puntos de cuota respecto al año pasado.

Por su parte, la israelí Netta, vencedora del festival con la canción "Toy", aseguró que sobre el escenario competía solo consigo misma y que "nunca" estuvo nerviosa con su actuación.

La cantante, que se impuso con un total de 529 puntos en una reñida votación, fue preguntada en la rueda de prensa posterior a la gala si sintió presión ante la representante chipriota, Eleni Foureira, quien le arrebató la posición de favorita en las apuestas días antes de la final.

"Estaba compitiendo conmigo misma, nunca estuve nerviosa con mi actuación. Creo que todo el mundo actuó de forma increíble esta noche, incluido Eleni, y bueno... alguien tenía que ganar", comentó entre risas.

Netta, que se emocionó cuando la prensa israelí le recordó que hace apenas medio año dudaba de sí misma, agregó que comparar géneros musicales o artistas muy diferentes para elaborar una lista de favoritos "es divertido", pero no demasiado útil.

La israelí aseguró además que no recuerda demasiado bien el momento en que ganó y solo sabe que había "varios hombres gritando" delante de ella. "Me preguntaba qué estaba pasando", confesó.

Preguntada por el vencedor del año pasado, el portugués Salvador Sobral, que le entregó el trofeo después de haber calificado su canción de "horrible", Netta dijo que se sintió respetada. "Sentí que me respetó cuando me dio el micrófono (el trofeo). Y... solo le envié amor", dijo en una respuesta muy aplaudida por la prensa internacional.