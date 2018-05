El hijo de Portabales carga contra su padre por querer denunciar a 'Fariña'

'Fariña' cerró su primera ¿y última? temporada el pasado miércoles, pero las derivadas informativas de la serie no cesan. Si el viernes el 'narco arrepentido' Ricardo Portabales salía a palestra para anunciar su intención de demandar a Bambú Producciones y a Antena 3, hoy es uno de sus hijos el que aparece para criticar a su padre por esa maniobra.

Ricardo Portabales jr. acusa a su padre de "chantajista" emocional, de manipulador, de querer lavar su imagen, de tener ánimo de protagonismo y de querer conseguir dinero con la supuesta demanda con la productora y el canal que emitió la serie 'Fariña'.

"Según mi progenitor Ricardo Portabales Rodríguez, dicha demanda se ha realizado con la intención de conseguir dinero para mi madre, de la que no se ha ocupado jamás desde que abandonó a toda la familia, incluidos sus cuatro hijos, dejándonos en el más absoluto desamparo", expone el hijo del que fuera testigo protegido en la Operación Nécora.

Portabales jr., autor de un libro sobre la historia de su padre, le critica por decir que ahora quiere "decir la verdad", lo que, a su juicio, "cuestiona todas sus declaraciones anteriores". También le reprocha que utilice su estado de salud para intentar conocer a sus nietos, "haciendo gala de una postura emocionalmente chantajista que parte de una estrategia meditada, siendo estas posturas manipuladoras características de su personalidad con un ánimo de protagonismo evidente así como de conseguir dinero".

En su comunicado, el hijo de Portabales también le reprocha que con el hipotético dinero que conseguiría con la demanda quiera ayudar a su primera esposa. En este sentido, le acusa de "olvidar el trato que infringió" a la que es su madre y afirma que en su relación con ella "imperaba el machismo y la misoginia", entre otros asuntos que prefiere no desvelar.

"Por último, le recordaré públicamente la bofetada que me dio siendo testigos los escoltas cuando nos "protegía" el Estado, bofetada que me empotró contra los coches oficiales ante el estupor de los escoltas. Y hechos como este los hubo a cientos, pero me voy a callar por ahora, puesto que es demasiado tarde para todo, y la única intención de Ricardo Portabales Rodríguez, ex narco arrepentido y testigo protegido, es la de lavar su imagen, aprovechando el tirón mediático que le concede la emisión de la serie 'Fariña', con un afán de protagonismo enfermizo en la misma medida que su ambición económica".