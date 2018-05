El actor y director Javier Calvo, agredido en Lisboa

El actor y director Javier Calvo, profesor de la academia de la última edición de Operación Triunfo, fue agredido en Lisboa, donde se encontraba para asistir al Festival de Eurovisión.

Según afirmó en Twitter Calvo, integrante con su pareja, el productor Javier Ambrossi, del dúo conocido como "los Javis", el sábado le pegó un puñetazo "en toda la cara un señor de Lisboa".

"Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares", señaló Calvo en la red social, en la que también escribió: "Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un Picasso en la cara. No se me puede sacar de casa".