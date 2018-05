Primavera do Cine cierra su séptima edición hoy con la entrega de premios

La séptima edición del Festival Primavera do Cine de Vigo celebra hoy su último pase tras cinco días de cine gallego y lusófono y diversas actividades en paralelo, como "Cine nos barrios", "Cine miúdo" y la Mostra de Cinema Brasileiro". La gala final comenzará a las siete de la tarde y tendrá lugar en el Auditorio do Concello, presentada por Chola, a it girl, y amenizada por Joao Paulo. Y así, entre música y humor irán desvelándose los premiados.

Durante la gala se entregarán seis premios. Dos serán concedidos por el jurado profesional: mejor largometraje gallego y mejor largometraje lusófono, mientras que el público, a través de los votos de los asistentes a las proyecciones, decidirá los otros seis: mejor largometraje gallego, mejor largometraje lusófono, mejor cortometraje gallego, mejor corto lusófono, mejor corto de animación y mejor videoclip. El director del certamen, Juan de Castro, cerrará el certamen con un discurso final.