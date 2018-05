"Pescadores de historias" descubre hoxe en Arousa o oficio do marisqueo a flote

O programa "Pescadores de historias" da TVG visita ehoxe un porto cunha importante cantidade de xente traballando o oficio do marisqueo: Vilanova de Arousa. Na súa confraría están rexistradas 78 embarcacións, en que traballan 144 homes e mulleres que capturan principalmente, ameixa, navalla e longueirón. A patroa maior, María José Vales, comentará a importancia do marisqueo para esta Confraría.

O equipo do programa toparase tamén con Javier Rey, que explicará a forma correcta de manexar o raño para coller a ameixa, e navegará na lancha de Alberto Martínez e Manuel Piñeiro, que ás veces comparten embarcación para compartir gastos e acadar maior rendibilidade no traballo. No caso de Alberto, é mariscador desde antes de nacer, xa que a súa nai ía traballar estando embarazada.

Os espectadores tamén coñecerán as historias dun mergullador que vai á navalla e ao longueirón, un oficio ben distinto ao da ameixa: José María do Val, un pioneiro da captura deste marisco en Vilanova.