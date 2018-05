A pintura en liberdade

O corazón líquido da materia aboia coma un segredo intimista. A liña, as masas de cor, o devalo da superficie en ondadas e ritmos corporais. A pintura para Berta Cáccamo [Vigo,1963-2018] era un feito físico, liberador, expansivo. Establecendo un corpo a corpo coa materia. Os pigmentos flúen pola superficie en itinerarios suxestivos. A pegada primeira foi a da pintura de acción cun recendo orientalista, onde está a latexar sempre o misterio do baleiro. A materia da pintura fala na súa condición líquida. A mancha é o xermolo, o núcleo xeratriz, abstracción xestual á procura dunha nova vida das formas. A mancha medra e avanza con naturalidade na súa pintura como un vector imantado, enerxético, dotado de vida propia e cun impulso extraordinario de reinvención.

Avanzou sempre cara o esencial, cunha austeridade expresiva que ía ser a súa linguaxe máis caracerística. Sempre a carón do momento xerminal onde a imaxe nace no debuxo dun xeito espontáneo. Cómpre salientar na pintura de Berta Cáccamo o carácter procesual, o énfase na materia. A reflectir a vida dos sentidos. A pintura expandida representa a cor liberada, unha autonomía da cor que celebra a súa propia existencia emancipada.

Flúen pola superficie unha escrita suxerida de xestos e vieiros que se entrelazan, nunha atmosfera de ideograma, húmidas formas ovoides. Relampos visuais coma liviáns haikus no espazo. Unha poética da liña que rexistra un ronsel de rastros fuxidíos e presentimentos.

Lembramos a súa grande mostra no CGAC en Santiago de Compostela (hai pouco máis dun ano) configurando un emocionante hábitat. Algunha das súas manchas foi pintada directamente na parede a unha escala monumental. Viría pouco despois o recoñecemento co Premio Cultura Galega das Artes Plásticas.

Lembramos Berta hoxe, neste día triste, o teu agarimo, a resistencia crítica, a sensibilidade poética, a maxia da creación, o poder da tenrura.

Quen vai gardar agora as manchas líquidas? Quen vai preservar os solpores de Coruxo? Quen vai matinar na ecoloxía das formas? Acariñando a modo na escrita do misterio? Nesa harmonía do infindo? A memoria oceánica nas texturas líquidas da túa pintura.