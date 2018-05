Una gondomaresa interpreta el videoclip de "Tu canción" en lengua de signos

Circulan por las redes diversas traducciones de "Tu canción" para sordos, pero solo una que acompaña el videoclip oficial del tema que representa a España en Eurovisión. La autora es Alejandra Álvarez, una joven intérprete de signos de Gondomar que tiene un proyecto para "hacer sentir de verdad" la música a las personas con discapacidad auditiva.

Cuando hace dos meses Amaia y Alfred pidieron que les acompañasen dos intérpretes de lengua signos en su actuación en Eurovisión para que su mensaje llegase al mayor número de personas posible, se le encendió una luz. "Qué buena idea. Ojalá me llamaran a mí", pensó. Sabía que eso no iba a ocurrir, pero quiso poner su granito de arena en la causa. Cantó la canción con sus manos ante la cámara e introdujo la grabación en una ventana en el videoclip oficial. Quiso colgarla en YouTube, pero no pudo hacerlo. "Me lo impidieron por los derechos de autor", explica.

Quizás esa sea la razón por la que no se difundan videoclips musicales con traducciones simultáneas de signos. "Una pena, porque es la única forma de que las personas con discapacidad auditiva puedan entender realmente las canciones. O leen subtítulos o ven interpretaciones aisladas, ante un fondo estático. Si acompañamos los vídeos de los artistas de las traducciones, al menos pueden relacionar imágenes y signos y entender las emociones que transmiten", argumenta. Y precisamente una plataforma como Eurovisión sería, a su juicio, la ideal para divulgar su iniciativa. "España nunca ha llevado intérpretes de signos al festival y sería una forma de inserción increíble", lamenta.

Así que se mantuvo firme en su propósito y subió la obra a su perfil de Facebook. Lo han visto más de 1.600 personas y otras muchas lo han compartido. Y aunque probó suerte y lo envió al perfil oficial de Operación Triunfo sin respuesta, no le importa demasiado porque su propósito es firme."Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. Elegir temas conocidos y hacerlos llegar a todo el mundo sin barreras", comenta. Estos días trabaja en temas del cantautor Andrés Suárez y en "11 de marzo", la canción queLa Oreja de Van Gogh lanzó en homenaje a las víctimas del 11M.