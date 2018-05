El docente ve "insólito" que la institución se meta en sus opiniones personales

El profesor de la Facultade de Ciencias Económicas de la Universidade de Santiago (USC) Luciano Méndez Naya, que ya fue sancionado en 2016 por la institución académica por comentarios machistas, reiteró ayer en un nuevo vídeo su "reflexión seria" sobre "La Manada" y calificó de "insólito" que la USC se "meta" en sus opiniones. "Parece que ahora argumentar es un pecado en esta sociedad y eso me parece muy grave. Hay amenazas de todo tipo, con medidas de la Universidad", manifestó Méndez Naya en un nuevo vídeo publicado ayer en su Facebook. "Me parecen cosas insólitas que la Universidad se venga a meter en mis opiniones personales. ¿O yo por ser profesor universitario tengo que estar callado y no puedo opinar?", indicó el profesor.