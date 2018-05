La Universidad de Santiago estudia medidas contra el profesor que critica a la víctima

La Universidade de Santiago de estudia adoptar medidas contra el profesor de la Facultade de Ciencias Económicas Luciano Méndez Naya -que ya fue sancionado en 2016 por la universidad por comentarios machistas en el aula-, quien colgó un video en una red social en el que defendía la absolución de La Manada y aseguraba que la víctima "se dejó hacer", "disfrutó" y problemente realizó una falsa denuncia por violación para conseguir la píldora del día después. El BNG instó ayer a la USC a adoptar las "medidas pertinentes" para alejar de las aulas a este profesor de la facultad de Económicas al que califican de "machista reincidente".

En en opinion del docente, la joven "sabía o que había" cuando se encontró con los cinco procesados. "A chavala vese soa, borracha, sen ter que facer, atopa a cinco tipos con gana de marcha e acompáñaos. Van a un hotel, con intención de facer o amor, pero non lles dan habitación. A tipa vaise morreando cos tipos claramente", conjetura el docente en la grabación doméstica. Una vez en el portal donde se cometieron los abusos, "a chavala déixase facer, evidentemente. Non vin o vídeo, pero non o preciso", apunta Méndez Naya, que defiende que si realmente los jóvenes tuviesen intención de violarla habrían escogido otro lugar con menos posibilidad de ser vistos.

La USC condenó ayer públicamente, a través de un comunicado, las declaraciones realizadas por este docente, y asegura que está "estudiando las actuaciones" que forman parte de sus procedimientos internos para "valorar la adopción de las medidas correspondientes". Al respecto, sostiene que la universidad, como "institución dedicada a la formación y la transmisión de valores, no puede tolerar actitudes o actuaciones que menoscaben la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales", especialmente en lo que se refiere a la "igualdad" entre hombres y mujeres.

El vídeo en cuestión despertó una gran polémica y diversidad de comentarios en las redes sociales, a las que su protagonista quiso dar respuesta en un nuevo vídeo colgado ayer para "defender su postura" y afirmar que le "alegra" que la gente le critique, porque no quiere el "aplauso de gente que insulta sin reflexionar".