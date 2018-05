Protestas estudiantiles contra el fallo de "La Manada" en Galicia

Corearon "No es no", "no es abuso es violación". Cientos de estudiantes salieron ayer a la calle en las principales ciudades gallegas para expresar su rechazo a la sentencia de La Manada, condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por violación.

Lo han hecho también en apoyo a la víctima en una jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes en todo el país y que, aseguran, tuvo un seguimiento del 85%.

"Libres e combativas", una sección del Sindicato de Estudiantes abogó en Vigo por "luchar contra el machismo en las aulas tanto en el sistema universitario -acababa de conocerse el caso del profesor compostelano- como en el Bachillerato", según indicó la estudiante Alba Domínguez de O Porriño, que estudia en la Universidade de Vigo Lenguas Extranjeras y se mostró "orgullosa" de la participación de casi medio millar de alumnas en el acto. Al grito "Nin sumisas, nin pasivas; mulleres combativas" o "No hay excusa para el que abusa" recorrieron la céntrica calle de Príncipe, con pancartas que rezaban "Perdona por las molestias, pero nos están asesinando" o "el porno es la pedagogía de la violación".

Del mismo, Joel Fernández, estudiante de un grado superior de FP que apoyó la convocatoria aseguró que es "una vergüeza" que la Justicia y la comisión que revisará este delito estén presididas solo por hombres.