La oportunidad de comenzar una nueva vida llegó para Fernando de la mano del programa Reincorpora InOut y también le permitió descubrir un talento innato con las plantas que desconocía. "Me dieron la posibilidad de tener un trabajo porque estás allí dentro pero tienes una familia fuera que mantener y también deudas que pagar. Si no tuviese ese apoyo para encontrar un trabajo, ¿qué iba a hacer?", se pregunta el joven, que entró en prisión por un delito asociado al consumo de drogas, que es el ámbito en el que se mueve tanto la asociación Érguete como su fundación. Desde su ingreso no perdió el tiempo y acudió a la escuela del centro para mejorar su español y enseguida logró un trabajo dentro en la cocina con el que "poder ayudar un poco a mi pareja y a mi familia que está en mi país". "Si cometes un delito tienes que pagarlo pero no es fácil estrar allí dentro, ahora tengo una oportunidad y la voy a aprovechar porque la necesito", afirma.