O Courel quiere convivir con los osos

La Fundación Oso Pardo ha activado las acciones programadas dentro del proyecto Life Oso Courel, con el que pretende fomentar la aceptación de la presencia del oso entre la población local y prevenir posibles conflictos derivados del asentamiento de los plantígrados en esa zona de la provincia de Lugo, para favorecer a largo plazo un aumento de su población.

Vecinos y apicultores de O Courel viajarán el próximo miércoles, 16 de mayo, al Parque Natural de Somiedo, en Asturias, de la mano de la Fundación Oso Pardo, para "conocer de primera mano las experiencias de los agentes locales y de los empresarios" de una zona reconocida por la presencia de plantígrados que inciden "positivamente en la población y en el territorio".

Según informó la Fundación Oso Pardo, a esa jornada informativa está previsto que asistan apicultores, ganaderos y otros profesionales de los municipios de Quiroga, Folgoso do Courel, Samos, Triacastela, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro, integrados en el espacio Ancares-Courel, de la Red Natura 2000.

Este encuentro se enmarca dentro de las acciones programadas en el proyecto Life Oso Courel, coordinado por la Fundación, entre cuyos objetivos se encuentra fomentar la aceptación de la presencia del oso entre la población local mediante acciones de sensibilización, con la participación de agentes que son "clave" dentro del territorio. Se busca, asimismo, "la prevención y solución de los posibles conflictos que puedan derivarse de la nueva presencia de ejemplares en la Serra do Courel".

En realidad, aclara la Fundación, el "objetivo general del proyecto", no es otro que "favorecer la viabilidad a largo plazo de la población cantábrica del oso, facilitando su expansión e incrementado su área de distribución".

En el proyecto Life Oso Courel participan también la Xunta de Galicia y la Asociación Galega de Custodia do Territorio, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y Gas Natural Fenosa